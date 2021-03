NBA All Star 2021: Facundo Campazzo, elegido como Rising Star

Facundo Campazzo está en su primera temporada en la NBA y no deja de sorprender. El base de Denver Nuggets, en marco del NBA All Star 2021, fue seleccionado para el Rising Star, un partido de exhibición que este año no se disputará por el especial protocolo por el COVID-19, pero que reúne a los mejores jugadores en sus primeros dos años en la liga.

El cordobés, de 29 años, fue elegido en una votación de la que participan todos los asistentes técnicos principales de cada franquicia. Y debía jugar como integrante del equipo del Resto del Mundo contra un equipo compuesto por estadounidenses.

De todas formas, si el duelo se hubiese podido disputar, Facu no habría podido estar porque se encuentra aislado, en el marco de protocolo por coronavirus, por haber sido contacto estrecho de su compañero R.J. Hampton.

Los otros argentinos elegidos en la historia de la NBA

Facu Campazzo es el octavo latino y el cuarto argentino en ser elegido para el juego que reúne a los mejores debutantes. El primero fue Manu Ginóbili, y a él le siguieron el Chapu Andrés Nocioni y Luis Scola.

Desde 2012, con la elección del brasileño Thiago Splitter, que no se elegía a un latino para este partido.