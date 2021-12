Natalia Nodari: “Debemos romper las barreras de que el automovilismo es sólo de hombres”

“Soy una chica que tiene muchos sueños por delante. Y progresar en el automovilismo es uno de ellos”. La frase con la que se presenta Natali Nodari, tras el llamado de Los Andes, habla a las claras de que al otro lado del teléfono se encuentra una mujer cuyas convicciones están claras. Como también lo están sus más variados objetivos. Aunque graduarse como obstetra y seguir creciendo dentro del deporte motor, hayan pasado a formar parte de un podio donde sus metas principales se van alternando a medida que transcurre su vida.

Esta mendocina oriunda de Maipú hizo historia hace poco más de una semana en el Jorge Ángel Pena de San Martín. Es que en dicho autódromo se convirtió en la primera mujer en consagrarse campeona en el karting de asfalto de nuestra provincia, más específicamente en la categoría Guerrero 150. Una definición con mucho suspenso. Es que la competencia fue un domingo y recién se ratificó a los ganadores durante la jornada del martes. Fueron horas de incertidumbre para muchos de los campeones, entre ellos, Natali, porque no sabían si sus rodados habían podido sortear la parte técnica. En su caso, a nuestra protagonista se le cuestionó un soporte que va en la butaca de su kart, por lo que debió esperar para ser ratificada como merecedora del título.

“Fueron días de mucha angustia. Me hubiese gustado mucho poder festejar en el autódromo, pero no pudimos por una cuestión de la técnica. Obviamente que después de que recibimos la nota nos pusimos felices, pero es otro el sabor. A todos nos gusta celebrar en el lugar donde más felices nos sentimos y lamentablemente no tuve esa suerte”. Fui la única entre todos los campeones que no recibió su premio”, comentó al respecto Natali, una estudiante de Obstetricia, otra de las “carreras” que busca ganar en su vida. Pero tiene muchos sueños por delante. Dice que se siente bendecida por algunos “dones” recibidos y que le gusta ayudar a las personas.

-¿Cómo nació tu pasión por los “fierros”, fue algo hereditario, hubo algún referente que te llevó al automovilismo?

-Mi papá (Daniel) es mi ídolo. Corrió en autos y desde chica me interesó. Acompañaba a mi padre a todos lados y, en lo personal, recién me pude subir a un auto de carrera de los 17 años porque papá siempre me frenaba. Pero le insistí tanto que me dejó. En 2018 me subí a un karting por primera vez y no lo dejé más. Recuerdo que debuté en un carrera para invitados en Tupungato, en pista de tierra.

-Siempre vinculada al deporte motor o practicaste otros deportes

-Siempre en el automovilismo. Cuando era más chica practicaba hockey, pero lo que más amo en la vida es correr en coches. Es una pasión que no tiene límites.

-No es común que una mujer sea campeona en un territorio dominado mayormente por los hombres, sentís que a partir de tu logro vas a lograr que más pilotos femeninas busquen sus lugar en el automovilismo.

-Creo que siendo mujer me consideran una persona más, pero no influye el género en este deporte. Es un ambiente muy de hombres, aunque todos tenemos los mismo derechos y las mismas posibilidades. Siempre digo lo mismo cuando me hacen esta pregunta. Hay muchas chicas que les gustaría correr y, por ahí, por el machismo, no se animan a intentarlo. Es cierto que hay frases en el automovilismo que podrían dejarse de lado, pero en mi caso no les presto atención. Las mujeres tenemos que romper la barrea de que el automovilismo es sólo para hombres. Considero que como en todos los ámbitos de la vida, hay personas que son realmente muy valiosas y otras no tanto, pero le presto poca importancia, trato de seguir adelante con mis sueños y ambiciones.

-¿Cuáles serían esos sueños y ambiciones?

-Seguir luchando para mejorar y poder competir en el más alto nivel. Soy consciente que todo lleva tiempo, tanto de preparación como para conseguir apoyo, porque es un deporte costoso y no siempre uno tiene las mismas posibilidades que otras personas con un poder adquisitivo superior. Me preparo para lo máximo.

-Contanos de la carrera. ¿En qué momento te diste cuenta de que podías ganar el título?

-Llegué puntera a la última fecha, pero como había 90 puntos en juego, cualquier cosa podía pasar. Tenía solamente 25 adelante del segundo. Mi categoría es por sorteo y no por clasificación. Me tocó el 11, largamos en dos series. Tenía que asomar y no tener contactos con nadie. Pude terminar tercera en la serie, en la pre-final cuarta, y en la final siempre corrí con los puntos en la cabeza, sin forzar demasiado. Sabíamos que si finalizaba quinta era campeona.

Natali, en plena acción en una competencia final en la que luego sería ratificada como campeona de Guerrero 150.

-¿Qué objetivos tenés para la temporada 2022?

-Estamos planeando poder competir en Zonal Cuyano, en la Promocional Fiat. Compré un 147 y todavía no lo he probado. Durante la primera semana de enero vamos a ir a San Martín para ver si podemos girar un poco. Siempre tuve el sueño de correr en un auto con techo. Hice la escuela y creo que estoy preparada.

-Pensás que la preparación va a tener que ser diferente a la que tenías cuando competías en karting.

-Quizás sea parecida. Voy a seguir preparándome igual, tanto en el gimnasio como en la vida cotidiana. Salgo a caminar, estudio, voy al trabajo y trato de mantenerme en forma.

-¿Qué tuvo de especial esta consagración comparada con la de 2019, en el karting de tierra en San Rafael?

-Solamente la pista. Las emociones fueron parecidas. En 2019 fui campeona en tierra y subcampeona en asfalto. Es muy difícil poder consagrarse campeona. Me siento muy orgullosa de haber logrado algo como esto en tan poco tiempo (3 años).

-Hubo protestas tras tu consagración ¿se te cruzó por la cabeza que te dejarían sin el título?

-Recibí una denuncia por algo ilógico y al principio me dio bronca. Me enojé y se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero después, pensando en frío, sentí que no me podían excluir. No pude festejar en el kartódromo porque recién a mitad de semana me confirmación de que todo estaba bajo el reglamento.

-¿Cómo es un día en la vida de Natali Nodari?

-Afuera del automovilismo tengo días movidos. En la mañana voy a la facultad, por la tarde al trabajo y en la noche siempre me dedico a la parte física de mi cuerpo.