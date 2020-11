Nano Villalobos también competirá en el Superbike Brasil

El piloto mendocino de motociclismo, Mariano Villalobos viajo a Brasil, donde se sumará al equipo de RXP de Beto Abuad, que también integra su comprovinciano Franco Pandolfino, y participará desde el próximo fin de semana, de la quinta fecha del Campeonato Superbike de aquel país.

Nano Villalobos competirá en la categoría 400 de Kawasaki Ninja Cup, con una moto cedida por el equipo oficial de la marca nipona y disputará la 2 fecha de la divisional, el otro domingo, en el mítico circuito de Interlagos, en cuyo campeonato el también mendocino Franco Pandolfino, es el más destacado en Súper Sport 600 escola, de la cual es líder absoluto.

“Acá estamos armando los bolsos para partir a San Pablo y competir la semana que viene en Interlagos”, comentó Villalobos de 22 años y que compite sobre dos las ruedas desde los 4 años, aunque su última carrera fue en marzo del año pasado. “Lo bueno de todo, es que un equipo oficial me brinda una moto para correr y me paga la inscripción, pero me la va atender el team RXP de Beto Abuad. A partir de acá la idea es ir a competir las fechas que restan. Estamos intentando conseguir todo el presupuesto para las otras fechas, pero por ahora con el límite del dinero que necesitamos”, contó Villalobos, quien ya ha participado en una fecha del Superbike Mundial que se corrió en El Villicum (San Juan), donde logró muy buenos resultados.

La moto la están armando en Brasil, por lo tanto Villalobos se encontrará con su máquina una vez que esté en San Pablo: “Una de mis grandes expectativas es llegar y conocer la moto y eso recién será el día jueves. Después conocer el circuito, porque hace un año y medio que no corro. Vamos a tratar de dar lo mejor posible”, relató el ex subcampeón del campeonato chileno 2013 y 2015.

Villalobos será compañero de escuadra de otro mendocino, Franco Pandolfino y del bonaerense Christian Simonit: “La verdad es que estoy muy contento con la oportunidad que se me ha presentado con Kawasaki, todo eso es algo muy positivo. Respecto a la categoría, ha pasado una sola fecha y son unos 30 pilotos, donde las motos son todas iguales”, contó.

En cuanto a quedarse compitiendo en Brasil, añadió: “Todo depende del presupuesto, si uno se pone a pensar, los pasajes son carísimos y quedarse allá también lo es. Necesitamos conseguir auspiciantes, porque imagínate que cada juego de cubiertas tienen un valor de 260 dólares y hay que usar por lo menos dos por cada fin de semana. Estamos viendo esponsores y posibles auspiciantes”, detalló el piloto, que tendrá una semana para adaptarse al clima brasileño, aunque con un buen respaldo del equipo de Abuad.