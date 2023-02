No es un festejo, es un alarido que nace de lo más profundo de sus entrañas y se propaga por todo el Malvinas Argentinas. No es para menos. Como si se tratara de un guiño cómplice de la justicia divina, el chico de la tapa no es ni más ni menos que el dueño de una historia que trasciende los límites de lo común para convertirse en un relato extraordinario. Pero no es ficción, sino la vida misma...

El 27 de diciembre de 2020, Diego Martínez decidió el debut en Primera del pibe Nahuel Ulariaga nada menos que ante Racing y en el Cilindro de Avellaneda. Cinco minutos le bastaron para hacer su primer gol en la elite. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la nueva joya de la cantera del Expreso. pasaría del sueño del pibe, al desasosiego de una grave lesión.

Cinco minutos después del festejo, el pibe se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Nueve meses después, cuando ya estaba recuperado y había sumado unos minutos en la Reserva, la rodilla volvió a jugarle una mala pasada: en septiembre del 2021, Nahuel volvió a sufrir la misma lesión. en la misma pierna y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano.

Pero como lo que no mata, fortalece, se levantó y anduvo. En silencio y con la ayuda de sus seres queridos, superó la adversidad. Y el domingo por la noche tuvo su regreso con gloria. Entró a los 84′ y dos minutos después convirtió el único tanto de la victoria de Godoy Cruz ante Colón.

Claro que no fue un triunfo más, porque con esos tres puntos el Tomba se subió a la cima y mira a todos desde arriba en este inicio de torneo.

“Fue muy emocionante ver a todos mis compañeros venir a abrazarme, creo que no faltó ninguno porque ellos me vieron pelear mucho durante estos dos años. Me acompañaron en todo momento y eso hizo que todo fuese más fácil. También estaba mi familia en la tribuna, que habían llegado en la mañana desde San Luis y obviamente que el gol fue para ellos”, le cuenta a Los Andes Silvio Nahuel Ulariaga, nacido hace 20 años en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, aunque puntano por adopción.

“En 2011, cuando tenía 9 años, me fui a vivir con mi familia a San Luis. Hice las infantiles en Juventud Unida y en el 2016 me vine para Mendoza. Algunos de los profes y entrenadores que disfrutaron de la joya en Coquimbito fueron Mario Caliva, Ema Oviedo, Alberto Salomón, Ernesto Pedernera, Javier Patalano. “Espero no olvidarme de nadie”, dice con frescura.

-¿Caíste de todo lo que te pasó o todavía estás viviendo el sueño?

-Es así, tal cual. Es una locura, pasó todo muy rápido y es una sensación única, hermosa e inexplicable. Nada, muy contento y feliz por lo que me tocó vivir, estoy muy agradecido, pero ahora hay que seguir.

-En tu debut en Primera hiciste el gol contra Racing a los 5′. El domingo entraste y a los dos minutos la mandaste a guardar. En síntesis, tenés dos goles en 21 minutos. ¿Sos consciente del tremendo promedio de gol que tenés?

-Sí, me lo han hecho saber. Pero hay que seguir y obviamente que deseo jugar y poder seguir convirtiendo para ayudar al equipo.

-Siempre fuiste señalado por los técnicos, profesores, coordinadores y dirigentes como “la joya” de las inferiores del club. ¿Qué te produce empezar a cumplir con todas esas expectativas?

-Desde que llegué al club, cuando era chico, soñaba con este momento, he trabajado y me esfuerzo día a día para poder cumplirlo. Es una satisfacción hermosa, estoy muy feliz, contento y agradecido al club, a mis compañeros, a mi familia y a todos los que me han acompañado durante todo este tiempo para que esto se haga realidad. Hoy estoy disfrutando, pero ahora hay que pensar nuevamente en el fin de semana que viene y, si me toca jugar, tratar de aportar lo mejor.

-¿Cuál fue la primera imagen que se te vino a la cabeza después que convertiste el gol?

-No lo podía creer. Era la segunda pelota que tocaba y me hizo acordar mucho a lo que había vivido hace dos años contra Racing. Lo bueno es que esta vez sirvió para ganar.

-¿Te acordaste de alguien en particular?

-En ese momento viví una sensación que es difícil de explicar con palabras. No sabía ni cómo festejarlo ni para dónde salir corriendo. Quizá tenía un festejo de gol armado o algún saludo para algún compañero, pero en el momento me olvidé. Fueron tantas las cosas que me tocó pasar durante estos más de dos años, que fue lo que salió el momento. Fue una descarga y un desahogo muy grandes.

-Tuviste un paso por la selección argentina Sub 15, ¿cómo fue esa experiencia?

-Sí, estuve en una preselección del equipo que dirigía Diego Placente y la verdad que fue algo hermoso. En el momento creo que era un chico y no fui consciente de lo que eso significaba. Obviamente que ahora sueño con volver a estar en una selección.

-Siempre fuiste “9″, referencia de área y goleador. Pero el domingo entraste a jugar por detrás de Salomón, como mediapunta...

-Sí, Diego (Flores) me pide que juegue más de interno ofensivo, por detrás del “9″, así que me estoy adaptando a esta nueva posición.

-¿Te sentís cómodo jugando ahí?

-Sí, me gusta y de a poco creo que le voy agarrando la mano al puesto.

-Por lo que vimos, en los minutos que estuvieron juntos en cancha se entendieron muy bien con el uruguayo. ¿Nace una sociedad?

-Ojalá. La verdad que Salomón (Rodríguez) es un jugadorazo al igual que Tadeo (Allende) y los demás chicos que juegan arriba. Estamos todo el día juntos y esto se trata un poco de eso, de tener una buena relación y tratar de llevarla a la cancha.

-Salvando las distancias, el pase que te dio Salomón fue similar al de Messi a Molina contra Holanda en el Mundial. ¿Lo pensaste?

-Tal cual, porque parecía que se la llevaba para definir y de la nada me la dio a mí. Eso sí, a Salo yo le pegué un grito terrible (risas).

El remate de Nahuel Ulariaga se desviará en Goltz y se convertirá en el 1-0 de Godoy Cruz que hizo delirar a los hinchas en el Malvinas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-El remate iba entre la mano izquierda del arquero y el primer palo, ¿ayudó el desvío en Goltz?

-Sí, traté de pegarle un poco cruzado por abajo, pero se alcanzó a desviar, se elevó y gracias a Dios entró.

-Los hinchas de Godoy Cruz ya te empezaron a comparar con grandes goleadores que salieron de la cantera del club, como el “Cachorro” Abaurre. ¿Qué sentís?

-La verdad que es un orgullo, pero trato de hacer lo mejor y principalmente mi camino para dejar algo. Falta mucho, tengo que seguir laburando y prepararme para lo que viene.

-¿Quién es tu espejo o ídolo en tu puesto?

-Me gusta mucho mirar a Lautaro Martínez, que ahora está intratable.

-¿Y cuando eras más chico?

-(Piensa) Es que siempre lo he seguido mucho al Toro (por Lautaro Martínez), pero obviamente que también hay muchos otros goleadores. A Martín Palermo lo miraba mucho cuando era chiquito. Pero me gusta mucho el estilo de juego de Lautaro (Martínez) porque es un 9 que sale del área a jugar, que genera espacios y es muy goleador. La verdad que es un fenómeno y me gusta mucho mirarlo.

-Dos triunfos en dos partidos, punteros junto a Lanús, ¿para qué va a estar el Tomba en este campeonato? ¿Se ilusionan?

-Estamos para pelear cosas importantes, nos hemos preparado muy bien y estamos ilusionados y convencidos de que si confiamos en nosotros podemos llegar a cumplir el objetivo de pelear arriba y clasificar a alguna copa internacional. Así que hay que seguir trabajando día a día para eso.

-De afuera se veía en muy mal estado el campo de juego del Malvinas. ¿Cómo lo notaste?

-Sí, la verdad que no estaba como estamos acostumbrados, pero así como fue malo para nosotros también lo fue para ellos. Desde el viernes sabíamos que iba a estar así. No había que fastidiarse y tratar de hacer nuestro juego.

-Se viene un partido contra San Lorenzo y en el Nuevo Gasómetro. ¿Es la oportunidad de ratificar serán cosa seria?

-Sabemos lo que nos jugamos y la magnitud del rival que vamos a enfrentar, así que vamos a tratar de seguir por la misma senda y de imponer nuestro juego para traernos los puntos para Mendoza.

PERFIL

Nombre: Silvio Nahuel Ulariaga

Fecha y lugar de nacimiento: 02/03/2002 en 25 de Mayo (Bs. As.). Edad: 20 años.

Familia: Silvio (papá), Yanina (mamá) Micaela y Zoe (hermanas), Carla (novia).

Trayectoria: Infantiles de Juv. Unida Universitario (SL) y Godoy Cruz.

Debut en Primera: 27/12/2020 en Racing 6 - Godoy Cruz 1.

Partidos jugados: 2.

Goles: 2.

Contrato hasta: 31/12/2025.