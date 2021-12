Nahuel García: “El objetivo más cercano es tener la segunda cancha”

“Siento alegría, pero al mismo tiempo tristeza. En los últimos tiempos se nos fueron personas muy queridas en la institución, que hicieron grande a Atenas, y la verdad que me gustaría abrazarlos”. Nahuel García, con sensaciones encontradas, dialogó con Más Deportes sobre lo que fue la consagración de Atenas Sport Club nada menos que en el clásico barrial frente a la Unión Deportiva San José. Al mismo tiempo, el presidente Apache dejó en claro los objetivo del club para lo que viene en el 2022 y avisó que si idea en un par de años es que “la base del equipo de Primera esté conformado en un ochenta por ciento por jugadores nacidos en Atenas”.

“Es nuestro segundo campeonato como comisión directiva. Lo viví con felicidad y entusiasmo. Ver a la familia de Atenas festejar este título me llena de orgullo. Hay mucha gente que no pudo ir a estas finales y que también son parte de este logro, porque siempre los colores tiran y nos ayudan en lo que pueden. Nos costó armar un equipo protagonista, se gasta mucho dinero cuando uno quiere estar arriba, pero tenemos la satisfacción de no habernos equivocado”, prosiguió

-Hace unos años que están al frente del club, les resultó difícil gestionar después de lo que fue la presidencia de Aníbal. Cerioni

-No resultó difícil porque encontramos un club ordenado, con infraestructura, y que tenía visión de futuro en muchos aspectos. Nosotros llegamos con algunas ideas nuevas y tratamos de fortalecer todo lo que se venía haciendo bien. En ese sentido, Aníbal siempre nos brindó su apoyo y mucha otra gente empezó a acompañarnos porque como dice el dicho, la unión hace a la fuerza.

-Cuando la chicharra marcó el final del segundo partido contra San José, ¿qué recuerdos te invadieron?

-Sensaciones hermosas. Recuerdos del gran esfuerzo que hicimos durante todo el año, de las cosas deportivas y materiales que fuimos consiguiendo, de los hinchas que ya no están pero que seguramente tienen la misma felicidad que nosotros.

-Este logro es comparable con los campeonatos que ganaste como jugador

-Sinceramente, no. Como jugador es otra la cabeza porque uno descarga la tensión en la cancha. Como dirigente es otro el nerviosismo. Debemos estar pendiente de lo organizativo, de los detalles que no se ven en el rectángulo de juego, de que no se produzcan incidentes y ese tipo de situaciones que pueden arruinar un espectáculo deportivo.

-Sergio Pedemonte dijo que se irá del club, ¿van a tratar de convencerlo?

-Vamos a hablar con Sergio. El básquetbol de la Superliga es muy desgastante. Llega una época donde no querés saber más nada, pero después se renuevan esperanzas y objetivos. Es difícil dejar Atenas y la idea es tratar de motivar a Sergio para que continúe en la institución.

El festejo del plantel de Atenas Sport Club, campeón Clausura 2021. / Gentileza: FBPM.

-¿Se puede pensar en un Atenas buscando revancha a nivel nacional en 2022?

-No lo tengo como objetivo cercano a ese tema. Si bien en lo económico estamos ordenados, para jugar una Liga deben darse muchas cuestiones que hoy en día no podemos cumplirlas. Si bien nuestro estadio está apto para competencias a nivel nacional, después debés pensar en un equipo competitivo, en viajes, refuerzos y otras situaciones a analizar antes de embarcarse en un desafío como ese. Obviamente que tenemos esa intención, pero seguramente será para los próximos años.

-¿Qué desafíos en lo institucional tienen para el próximo año?

-El primer objetivo es terminar la cancha que estamos por construir al lado del Pozo (Nelson_Pedemonte), es lo más cercano. Esperamos que para marzo ya podamos tenerlo a disposición para que puedan entrenarse y jugar nuestras divisiones formativas. Tenemos muchos jugadores que quieren estar en Atenas, pero no les podemos brindar cierta comodidad. La idea es tener esa cancha alternativa para los nuevos y para quienes están en la actualidad puedan terminar de desarrollarse como corresponde.

CAMPAÑA DEL CAMPEÓN

FASE CLASIFICATORIA

Fecha 1: Atenas 88 – Gral. San Martín 77

Fecha 2: San José 81 – Atenas 69

Fecha 3: Anzorena 73 – Atenas 71

Fecha 4: Atenas 66 – Rivadavia 76

Fecha 5: Macabi 74 – Atenas 57

Fecha 6: Atenas 93 - Junín 57

Fecha 7: Capital 57 – Atenas 63

Fecha 8: Atenas 84 – A.C. San Martín 58

Fecha 9: Regatas 53 – Atenas 89

Fecha 10: Gral. San Martín 50 – Atenas 76

Fecha 11: Atenas 78 – San José 76

Fecha 12: Atenas 99 – Anzorena 69

Fecha 13: Rivadavia 66 – Atenas 73

Fecha 14: Atenas 69 – Macabi 60

Fecha 15: Junín 81 – Atenas 100

Fecha 16: Atenas 91 – Capital 44

Fecha 17: A. C. San Martín 70 – Atenas 77

Fecha 18: Atenas 97 – Regatas 41

SERIE CUARTOS DE FINAL

Juego I: Atenas 100 – Capital 70

Juego II: Capital 49 – Atenas 73

SERIE SEMIFINAL

Juego I: Atenas 83 – A. C. San Martín 66

Juego II: A. C. San Martín 71 – Atenas 85

SERIE FINAL

Juego I: Atenas 75 – San José 55

Juego II: San José 66 – Atenas 72