¡Muy cerca!: Agustín Vernice terminó cuarto en su serie y no logro subirse al podio

En la mejor actuación histórica del canotaje argentino en un Juego Olímpico (Javier Correa había sido quinto en Sidney 2000), Agustín Vernice sumó un nuevo diploma olímpico al compartir con el ruso Uladzislau Kravets el cuarto puesto en la final de la prueba de K1 1000 metros de los Juegos Olímpicos París 2024.

La competencia se llevó a cabo en el estadio náutico Vaires Sur Marine a primera hora de Francia. Ahí, Vernice dio todo de sí, quedando en la puerta del podio y de lograr la cuarta medalla para la delegación argentina.

Agustín Vernice estuvo cerca de subirse al podio.

El palista bahiense de 29 años, que había clasificado para París 2024 por una reasignación de plazas realizada por la Federación Internacional de Canotaje tras el Mundial de Alemania 2023, registro un tiempo de 3 minutos, 28 segundos y 10 centésimas, detrás del checo Josef Dostal (medalla de oro) y de los húngaros Adam Varga (plata) y Balint Kopasz (bronce).

Vernice, también diploma olímpico en sus primeros Juegos Tokio 2020, había avanzado a la final al terminar segundo en la serie clasificatoria (los cuatro primeros de cada una pasaban a la siguiente instancia). “Lo di todo. Me cuesta mucho poder recuperarme cuando tengo que correr dos veces en tan poco tiempo. En la semifinal estuve bien de principio a fin, pero en la final no llegué tan entero”, pronunció.

“Mi gran objetivo era poder volver a ver la competencia con mi familia y mis amigos, cosa que no pude hacer después de Tokio porque no había quedado para nada conforme con mi actuación. Hoy creo que pude vencer a mi mayor enemigo, que soy yo al estar solo. Por eso, este cuarto puesto es como si me hubiese llevado una medalla”, cerró Vernice al bajarse de su embarcación.

Brenda Rojas no puedo superar la semifinal

La sampedrina Brenda Rojas Rojas terminó sexta en la tercera serie semifinal, con un tiempo de 1 minutos, 53 segundo y 35 centésimas, lo que le permitió acceder a la final C. La más rápida de su serie fue la húngara Alida Gazso, con 1:49:76.

Brenda Rojas cerró su participación en la final C

Brenda, que participó por tercera vez en un Juego Olímpico (13ª en Río de Janeiro 2016 y 29ª en Tokio 2020) terminó cuarta en esa final y cerró su participación en París 2024 en el 20° puesto en la tabla general.

Si bien no era lo que quería, Rojas se mostró satisfecha con lo realizado: “Una siempre quiere más; de lo contrario no estaría acá compitiendo, pero estoy muy contenta con el resultado final. Hasta la semifinal soñaba con todo”.