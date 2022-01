Murió Gianni Di Marzio, el cazatalentos que unió a Diego Maradona con el Napoli

Gianni Di Marzio falleció este sábado a los 82 años. El técnico y cazatalentos puso las bases en 1978 para que Diego Maradona se vincule con el Napoli, pase que se concretaría seis años después.

Fue uno de los más grandes expertos de fútbol de Italia. Poseedor de una mentalidad internacional y ojeador visionario, fue entrenador de Catanzaro, Catania y Napoli. También se destacó trabajando en captación de talentos en el cuadro napolitano, según Infobae.

“El presidente Aurelio De Laurentiis y todo el SSC Nápoles se unen en el dolor de la familia Di Marzio por el fallecimiento del querido Gianni, histórico e inolvidable entrenador del equipo ‘azzurro’”, fue el mensaje que publicó el conjunto napolitano en sus redes sociales.

La noticia fue confirmada por su hijo, el reconocido periodista deportivo y experto en el mercado de pases, Gianluca. “Y ahora por fin podrás entrenar a tu querido y amado Diego. Has sido un gran papá, me enseñaste todo y no seré el único que nunca te olvidará”, escribió.

Su hijo, Gianluca Di Marzio, confirmó a través de un conmovedor mensaje, la muerte del técnico.

Cómo Di Marzio conoció a Maradona

Todo se originó en 1978, poco antes del Mundial de Argentina, cuando Di Marzio, de visita en Sudamérica para cazar talentos, escucho hablar a un taxista de un joven talento de Argentinos Juniors que César Luis Menotti había decidido no convocar para la Copa del Mundo.

“Fuimos a la cancha, estaba curioso por verlo. Yo estaba en la grada y tras quince minutos de partido llamé a Settimio Aloisio (máximo mandatario de Argentinos Juniors) para decirle que lo sacaran del césped. Le prometí que si le sacaba, firmaríamos en el mismo vestuario un acuerdo con el Nápoles. Jugó quince minutos, hizo tres goles, una falta directa y gambetas como sabía hacerlos él, algo espectacular”, rememoró Di Marzio en una entrevista concedida a EFE en 2020.

“Entendí que era una perla rara, una joya increíble que solo necesitaba ser forjada. También cuando regresé a Nápoles le envié una camiseta número 10, además de otros regalos para él y su familia”, añadió.

La compra no se pudo concretar en 1978 ante el rotundo no del entonces presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. Sin embargo, la relación entre Di Marzio y Maradona siguió muy fuerte y el Pibe de Oro terminó fichando por el cuadro sureño en 1984, abriendo la página más gloriosa de la historia futbolística napolitana.

Carrera de Di Marzio

Di Marzio, llevó al Catanzaro y al Catania a la Serie A en 1976 y 1983, respectivamente, y condujo al Napoli hacia la final de la Copa de Italia en 1978.

Además, creó un fuerte vínculo de amistad con Maradona, quien reconoció repetidamente en sus entrevistas cómo, gracias al trabajo de Di Marzio, terminó fichando por el club del Sur.

Esto por esto que el fallecimiento de Diego fue duro para él, ya que reconoció que se sentía como “si hubiera perdido a un hijo”.