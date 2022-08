Murió en un incendio Carmen “La Guapa” Montiel: pionera del boxeo femenino en Argentina

Murió en un incendió Carmen “La Guapa” Montiel, una de las pioneras del boxeo femenino en Argentina. Tenía 57 años y fue la segunda mujer en conseguir la licencia profesional de box emitida por la Federación Argentina.

Según informó Infobae, los investigadores concluyeron que el fuego se desató tras la caída de una estufa que estaba conectada a una garrafa.

Un vecino que se acercó a la vivienda de “La Guapa” encontró el cuerpo sin vida en el interior. En el siniestro también fallecieron las mascotas de Montiel.

La Guapa comenzó su carrera en el boxeo a los 31 años. Para marzo de 2002 se convirtió en boxeadora profesional, luego de concretar 22 combates amateurs.

“Nunca pensé en dedicarme al boxeo. Si me lo preguntaban hace 20 años los hubiese tratado de locos. Igual de chica siempre miraba boxeo porque teníamos un televisor que sólo agarraba bien el canal 2 y todos los fines de semana pasaban peleas”, había contado Montiel.

“Mi sueño siempre era dedicarme al fisicoculturismo y poder tener mi propio gimnasio. Quería generar un espacio donde las personas que tuvieran problemas, pudieran desarrollar el músculo y mejorar la calidad de vida”, supo evocar.

Después del clímax de su carrera y de haberse subido al ring con figuras como la Tigresa Acuña o la Locomotora Oliveras, su nombre dejó de ser anunciado en los cuadriláteros.

“No me retiré, no me conseguían peleas. Me decían que me iban a quitar la licencia porque nunca ganaba. Pero siempre peleaba con las mejores. Así nunca iba a ganar. Me hubiese gustado seguir boxeando un poco más. La federación me enterró. Soy la segunda licencia y no existo”, había manifestado.