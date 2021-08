Murió el Piojo Yudica, destacado jugador y director técnico argentino

El fútbol argentino se vistió de luto hoy tras la noticia de la muerte de José Yudica uno de los entrenadores y jugadores mas destacados del deporte en el país. Formó parte de más de 10 clubes argentinos entre 1972 y 1988.

Su debut se dió en 1954 cuando mostró sus habilidades por la banda izquierda del equipo rosarino, Newell’s Old Boys, pero sus primeros pasos remontan a casi 20 años atrás en el Evita Estrella de la Mañana. A los cuatro años de pasar por Newell’s, llegó a Boca: “Hubiese sido mejor llegar a River. No por gustos personales, sino por el estilo de cada uno. En realidad, yo era un jugador para Independiente o Racing. Boca era el único equipo que no me tendría que haber comprado. Y me compró” comentó en su momento.

Su retiro llegó en 1971 luego de pasar por Vélez, Estudiantes, Platense, Quilmes, Deportivo Cali, Talleres de Remedios de Escalada y San Telmo. En su larga carrera obtuvo dos títulos, campeón de 1969 con Deportivo Cali y con Remedios de Escalada en 1970.

José Yudica, en su época como jugador de Newell's, junto a Grillo y Roberto Puppo. / Gentileza

Como director técnico tuvo varios batacazos destacados. Clasificó al Torneo Nacional al club Altos Hornos Zapla donde quedó segundo tras Newell’s y por delante de River. En 1978, logro darle el titulo de Campeón Metropolitano a Quilmes, luego de salvarlo del descenso. Algunos años después sería San Lorenzo el favorecido tras ascender luego de coronarse campeón de la B.

La segunda mitad de los años 80 llegarían de la mano de la gloria mayor para Argentino Juniors tras obtener dos titulos siendo uno de ellos internacional (Libertadores 1985). Dos años más tarde se consagraría campeón de la temporada con Newell’s, así se convertiría en el primer DT de Primera División en ser campeón con tres equipos diferentes del país.