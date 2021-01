Mundo Xeneize: Tensión entre Boca y Celta de Vigo por los 4 millones de euros del pase de Olaza

Lucas Olaza está muy cerca de llegar a la cantidad de partidos que obliga a Celta a comprarle su pase a Boca en cuatro millones de euros. En principio, la idea del club español era quedarse con el uruguayo. Sin embargo, en las últimas horas deslizaron que no estaban dispuestos a pagar esa cifra y hasta Chacho Coudet habló al respecto.

El acuerdo entre los clubes fue un préstamo hasta el 30 de junio con una cláusula que exige que los españoles hagan uso de la opción en caso de jugar 20 encuentros oficiales. Hasta el momento, el lateral izquierdo disputó 18 juegos y está a solo dos de alcanzar lo estipulado para adquirirlo. Mañana, ante Eibar, estará entre los convocados.En medio de las versiones que indicaban que Olaza volvería a Boca, fue el técnico del Celta quien habló al respecto. “Hay una situación particular con Lucas dentro de su contrato. Es una situación diferente, no soy yo quien te puede informar al cien por ciento de esto”, explicó Coudet, quien aseguró que está “al tanto” de la situación e incluso habló con el jugador sobre el asunto, aunque dejó claro que él no puede “solucionar” el problema porque es “una situación económica” entre los dos clubes.

El tira y afloja con Olaza no sería más que parte de una negociación en la que Celta pretende bajar el precio de 4 millones que estaba estipulado de antemano. Y es por eso que incluso se especula con la posibilidad de que sea “colgado” después de su partido 19 contra Eibar. “Me gustaría que se resuelva lo antes posible, queda una semana de mercado”, agregó Chacho.

Para Boca, que espera activar el mercado de pases en los próximos días (por ahora sonaron Marcos Rojo, Nahuel Tenaglia e incluso Fabricio Bustos), el ingreso de dinero fresco le permitiría afrontar de mejor manera las negociaciones por refuerzos.