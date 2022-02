Mundo Xeneize: sin Cristian Pavón, los concentrados de Boca para el debut contra Colón

Boca tiene todo listo para el debut en la Copa Liga Profesional de mañana contra Colón de Santa Fe, en la Bombonera, y hoy salió la lista de concentrados por Sebastián Battaglia, con la confirmación de la ausencia de Cristian Pavón.

Kichán está en conflicto con el club por no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y todo indica que se irá a Atlético Mineiro de Brasil, como jugador libre, a partir de julio próximo. El delantero cordobés ya había sido relegado por el DT en la pretemporada y su situación para no tener retorno.

Los concentrados de Boca Juniors para recibir a Colón de Santa Fe. / Gentileza.

Los que sí están en la lista son tres de los refuerzos para el 2022: Nicolás Figal, Guillermo Pol Fernández y Darío Benedetto. Los últimos dos estarán de arranque contra el Sabalero.

La tercera bandeja de la tribuna Norte vuelve a ser popular y recupera 3.000 lugares para los socios y socias gracias al plan de optimización de la capacidad del estadio.



Más lugares. Más Bombonera.

La palabra de Battaglia sobre la situación de Pavón en Boca

Consultado sobre si el atacante formará parte del plantel, y si la determinación de que lo haga o no es de él o de la dirigencia, el técnico aseguró: “La decisión de si va a estar o no, la tomo yo. Después él tiene que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar, pero son cosas que no me involucran. Hoy es parte del plantel”.

La probable formación de Boca vs. Colón, por la Copa Liga Profesional

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.