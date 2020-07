Zárate quiere seguir en Boca y aseguró que le gustaría enfrentar al mejor Flamengo

Mundo Xeneize: Se complicó la renovación de Zárate y habrá un pedido oficial por el colombiano Tesillo

La dirigencia no aceptaría las modificaciones que pidió el delantero para su renovación, y si el ex Vélez no accede a firmar bajo las condiciones que propuso el club, su futuro estaría lejos de La Bombonera.