Mundo Xeneize: Russo paró un equipo con una sorpresa pensando en Independiente

El plantel de Boca se entrena en el complejo que el club tiene en Ezeiza con vistas al partido frente a Independiente , que se jugará el domingo a las 21 en Avellaneda. Con Edwin Cardona descartado, el gran interrogante pasa por el esquema que utilizará Miguel Ángel Russo .

El director técnico podría volver a la línea de tres (o cinco) defensores que utilizó ante River. En este caso, la duda estaría en quién se queda afuera: Carlos Zambrano , quien cumplió la fecha de suspensión, y Carloz Izquierdoz seguirían en el equipo, lo que dejaría un lugar para Marcos Rojo o Lisandro López .

Vale destacar que en la práctica de hoy, el titular fue López, aunque aún no hay nada definido. Además, el juvenil Renzo Giampaoli ocupó el lugar del central peruano, quien no formó parte del equipo porque jugó los 90 minutos el pasado miércoles ante Defensores de Belgrano, aunque su presencia el domingo no corre riesgo.Por otro lado, se confirmó que Edwin Cardona no estará presente frente al Rojo. El colombiano padece una lesión muscular grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió hace 15 días y todavía no pudo trabajar con normalidad, lo que hacía impensado que Russo decidiera arriesgarlo.El entrenador deberá definir entonces si Gonzalo Maroni se mantiene desde el arranque o si busca alguna otra alternativa para el frente de ataque. La opción sería Mauro Zárate , quien el miércoles frente a Defensores de Belgrano tuvo una aceptable actuación y convirtió dos goles (ambos de penal). Por el momento, el joven de 22 años parece tener una leve ventaja en esta lucha, puesto que fue parte del ataque en el ensayo de esta mañana.

Si bien las variantes antes mencionadas se vienen mencionando hace ya algunos días, Russo realizó hoy una modificación en la mitad de la cancha que no estaba en los planes de nadie. Y es que Cristian Medina no estuvo parado en el círculo central, sino que quien lo hizo fue Leonardo Jara.

Más allá de que esto no significa que el correntino vaya a ser titular ante Independiente, aún resta conocerse si el cambio que sorprendió a todos se debió a una cuestión física del joven mediocampista xeneize o una decisión táctica del entrenador, que sobre el final de la práctica probó la línea de 4 defensores.

El equipo que piensa Russo para visitar a Independiente

Esteban Andrada; Giampaoli, Izquierdoz, López; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Jara , Frank Fabra; Maroni, Carlos Tevez y Sebastián Villa.