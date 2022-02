Mundo Xeneize: Pol Fernández usará la camiseta número 8 en su nueva etapa en Boca

Oficialmente, esta mañana Boca le dio la bienvenida a Guillermo Pol Fernández, que desde el lunes ya se entrena bajo las órdenes de Sebastián Battaglia junto a sus compañeros. Con el anuncio del Xeneize en sus redes, también se develó otra de las grandes incógnitas que se habían planteado con su llegada: ¿qué número usará en su camiseta?, ¿será la 10 de la que tanto se habla?

No, por ahora, la 10 seguirá sin dueño. Es que finalmente se dio a conocer que el volante de 30 años, que llega procedente de Cruz Azul a cambio de 2 millones dólares y firmó contrato por tres temporadas con el Xeneize, eligió quedarse con la 8, casaca que portó por última vez Edwin Cardona y desde entonces estaba vacante.

“Voy a ver qué número está disponible. Creo que es el 7 y el 8. Voy a ver. No me vuelvo loco por eso”, había expresado Pol Fernández antes de pisar las inmediaciones de Brandsen 805. Y así fue, aunque llamativamente no se inclinó por la 7, aquella con la que supo mostrar un gran nivel en su última etapa.

El anuncio llegó por medio de las redes sociales de Boca, donde además le realizaron un video especial con toda la intimidad de su primer entrenamiento de regreso al club de donde surgió. Realizó trabajos en el gimnasio, metió lindos goles en ejercicios específicos en campo de juego y se lo vio bromeando con Carlos Izquierdoz.

Por otro lado, se espera que la presentación oficial del mediocampista ante los medios, que fue suspendida este lunes por el fallecimiento de Roberto Digón, vicepresidente tercero de la institución, se lleve a cabo el miércoles.