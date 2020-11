Pol Fernández no seguirá en Boca pero hasta el 31 de diciembre tiene que ir a entrenar. / Gentileza.

Mundo Xeneize: Pol Fernández entrenó aparte y no concentrará de cara al partido con Talleres de Córdoba

El mediocampista no renovará su vínculo con el club y desde la CD decidieron que no juegue más. Russo no lo tendrá para el duelo con Talleres.