Mundo Xeneize: Miguel Ángel Russo dio la lista de convocados de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

En medio de horas agitadas por la reciente renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente primero del club, Boca dio a conocer la lista de convocados para enfrentar mañana, desde las 18.30, a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la fecha 8 de la Zona B de la Copa Liga Profesional.

Pese a que el duelo ante el Halcón será fundamental para el Xeneize, ya que no puede dejar escapar más puntos si quiere aspirar a clasificarse a la Fase Final del certamen local, Miguel Ángel Russo decidió no citar a Edwin Cardona , quien cada vez está mejor de la lesión que sufrió en el recto anterior de su pierna izquierda el pasado 11 de marzo, pero aún no está al 100 por ciento físicamente.

En cuanto al equipo para enfrentar a Defensa, el entrenador de Boca mantendrá la línea de tres defensores en el fondo y no haría cambios en el medio con respecto al 11 que igualó ante Independiente, pero aún tiene una duda en el ataque: Gonzalo Maroni, Mauro Zárate y Ezequiel Zeballos pelean por un lugar para acompañar a Carlos Tevez y Sebastián Villa.