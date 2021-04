Mundo Xeneize: Edwin Cardona se sumó al grupo y prepara su vuelta en Santa Fe

Tras celebrar el pasado sábado su aniversario 116 con una victoria por 2-1 ante Defensa y Justicia que le permitió meterse en los puestos de clasificación a la Fase Final de la Copa Liga Profesional, B oca comenzó este martes su semana de trabajo con buenas noticas: Edwin Cardona dejó atrás le lesión en el recto anterior de su pierna izquierda que sufrió el pasado 11 de marzo y volvió a entrenarse a la par del grupo, luego de tener el lunes libre.

El colombiano seguramente integrará la lista de futbolistas que viajarán a Santa Fe para enfrentar a Unió n el próximo domingo, desde las 18.30, aunque habrá que ver si Miguel Ángel Russo apuesta a ponerlo como titular o decide llevarlo al banco de los suplentes para darle algunos minutos y que su vuelta a las canchas sea progresiva.

El último partido que disputó Cardona fue el 7 de marzo, cuando Boca goleó 7-1 a Vélez, como visitante. Ese día, el mediocampista jugó desde el arranque, marcó el primer gol del partido con un gran tiro libre y fue una de las figuras del encuentro.