Mundo Xeneize: Cavani no sería prioridad en Barcelona, por lo tanto, en Boca la ilusión se agiganta

Cuando todos los caminos parecían conducir a un destino en Barcelona, el futuro de Edinson Cavani ahora parece no estar tan claro luego que desde España indiquen que el blaugrana priorizaría otros puestos.

Según informa Mundo Deportivo, la incorporación de Ferran Torres desde Manchester City alteraría los planes del equipo de Xavi Hernández. Es que la llegada del joven delantero, sumada a la recuperación de Ansu Fati y la presencia de Memphis Depay y Martin Braithwaite en el plantel harían que el foco de las incorporaciones pase hacia la defensa.

Medios españoles, aseguran que Edison Cavani, no tendrá lugar en Barcelona.

De tal manera, lo que parecía un desembarco seguro de Cavani en Barcelona, ahora no es tan claro. Según indica el mismo medio español, el apuntado como próximo objetivo de fichaje es el defensor César Azpilicueta, quien quedará libre el 30 de junio en Chelsea. Es que las posibles salidas de Samuel Umtiti, Sergiño Dest, Óscar Mingueza y Clément Lenglet hace que ese sector del campo del blaugrana necesite refuerzos.

Boca vuelve a aparecer en el futuro de Cavani

Si bien la novedad de que Edinson Cavani no es ahora un objetivo prioritario de Barcelona parece ilusionar a los hinchas de Boca, lo cierto es que la situación no es tan sencilla. El uruguayo sigue en carpeta del conjunto culé y no se descarta su fichaje.

Además, según Mundo Deportivo, desde Sevilla se contactaron con el actual jugador de Manchester United. El equipo andaluz perderá a Youssef En-Nesyri y Munir El Haddadi por la copa de África y está en la búsqueda de un delantero.

Por lo pronto, el uruguayo esperará a que abra el mercado de pases de invierno en Europa para decidir su futuro, con Barcelona todavía como principal opción, aunque la postura del blaugrana parece haberse modificado.