Mundo Xeneize: Boca se ilusiona con la vuelta de Benedetto a través de un trueque con Pavón

Boca sigue en la búsqueda de un delantero que le aporte la cuota de gol que el equipo necesita y ya piensa en el mercado de pases que se viene. Si bien suenan nombres todos los días, esta tarde en los pasillos de La Bombonera comenzó a rumorearse una posible vuelta que ilusiona a todos los hinchas: la de Darío Benedetto, quien estaría involucrado en un trueque junto a Cristian Pavón.

Más allá de que no hay nada concreto y hasta el momento no hubo comunicación entre el Xeneize y Olympique de Marsella, desde el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli verían con buenos ojos el arribo de Kichan y no pondrían trabas para la salida del Pipa, que fue perdiendo terreno en los últimos meses.

Con el alejamiento de Franco Soldano a mitad de año, Boca irá en busca de un centroatacante y Benedetto es uno de los apellidos fuertes que tiene en carpeta. Como punto a favor, el ex-Arsenal ya sabe lo que es vestir la camiseta azul y oro y ganarse el corazón de la gente: en sus tres años en el club, marcó 45 tantos en 76 encuentros. Un promedio de 0,59 y un grito cada 118 minutos jugados. Los mejores números tras el adiós de Martín Palermo.

Respecto a Pavón, Sampaoli lo convocó a la Selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018. Con contrato en Boca hasta junio del año próximo, el extremo cordobés, que en el último tiempo volvió a ser considerado por Miguel Ángel Russo, expresó en más de una ocasión sus ganas de dar el salto a Europa y esta podría ser su chance.

La situación del Pipa Benedetto en Francia

El Pipa aún tiene vínculo por dos temporadas más con el conjunto francés, que buscará recuperar un parte de los 18 millones de dólares que desembolsó por su ficha a mediados de 2019. Es por eso que no se descarta que Pavón esté involucrado en la negociación y que pueda revolverse el interés de ambas partes.

Desde la llegada de Sampaoli en marzo de este año, Benedetto fue titular solamente en el choque con Metz, por la última jornada de la Ligue 1, e ingresó desde el banco solamente en siete partidos. Para el técnico argentino, el nacido en Berazategui está un escalón por debajo que el artillero polaco Arkadiusz Milik. Es por eso que no sería un dolor de cabeza su partida. “A Boca voy a volver, no tengo dudas. Si no es como jugador será como hincha”, había expresado el Pipa en su despedida de La Ribera. ¿Cumplirá su palabra?