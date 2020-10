Mundo Xeneize: Boca rechazó una nueva oferta por el colombiano Sebastián Villa

¿Sporting Lisboa? No. ¿Los Angeles Galaxy? No. ¿Atletico Mineiro? Ni loco. ¿Getafe? Menos. ¿Boca? No es una opción. Pasaron más de cinco meses desde la denuncia penal por violencia de género contra Sebastián Villa y el futuro deportivo del colombiano continúa siendo una verdadera incógnita. Ahora, el Xeneize desechó una nueva propuesta desde el exterior pese a la voluntad del delantero por cambiar de aire. De esta manera, Villa seguirá vistiendo los colores de Boca, pero sólo en los entrenamientos.

El último equipo en mostrar interés en el punta de 26 años fue el Getafe de España, que terminó octavo en la Temporada 2019/2020 y marcha líder en la actual edición de la Liga con dos triunfos y un empate. Sin embargo, el Xeneize volvió a decir que no y rechazó una oferta de 350.000 euros por el préstamo por un año del atacante sin opción de compra.

“A mí ni me avisaron ni me dijeron de ninguna sanción ni nada. Me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar, estoy contento con la gente por el apoyo, muy agradecido. El día que me toque voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”, había aclarado el futbolista en lunes pasado, en una breve entrevista con TyC Sports en la que manifestó se deseo de volver a jugar.

Puertas adentro del club no hay uniformidad de criterios con respecto al tema Villa. Algunos dirigentes entienden que es momento de tomar una decisión “para bien o para mal” antes de que uno de los principales activos de la institución no siga perdiendo valor. Esa decisión puede ser cederlo a otro equipo o rescindirle el contrato y “terminar con toda esta historia”.

Sin embargo, Ameal fue claro y advirtió que se tomará una decisión una vez resuelta la causa. Y si bien falta poco para saber si el jugador va a juicio o es sobreseido, por el momento no hay indicios acerca de qué sucederá con Villa en el corto plazo. Las puertas para irse, por ahora, siguen cerradas.