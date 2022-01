Mundo Xeneize: Boca presentó a su nueva figura, el goleador Darío Benedetto

Darío Benedetto ya volvió a Boca Juniors. El Pipa es el gran refuerzo del Xeneize para este 2022 y, tras su primer entrenamiento bajo las órdenes de Sebastián Battaglia con sus nuevos -algunos viejos- compañeros, Benedetto fue presentado esta tarde en La Bombonera en conferencia de prensa.

Benedetto y el reencuentro con el Pulpo González

“Parecía que estaban esperando a que nos agarremos a trompadas. Somos dos profesionales, todo lo que se dijo queda adentro de la cancha y termina ahí. Nos dimos un abrazo, tenemos el mismo representante y ayer entró y se quedó mirando a ver si alguno reaccionaba y no, muy buena relación”.

Benedetto y la competencia por ser el 9 de Boca

“Va a ser duro. La decisión siempre la va a tomar el entrenador y yo tengo que demostrar que estoy bien físicamente, mentalmente y futbolísticamente para ser titular. Boca no puede permitir que alguien no esté bien. Yo lo único que espero de los que estén es competir al máximo sanamente, así nos mejoramos todos”.

Benedetto y la comparación con Palermo

“Que me comparen con Palermo es muy fuerte porque todos saben que es mi ídolo y siempre lo va a ser. Es el máximo goleador de Boca y que te comparen con él es un placer. No me considero ídolo ni a la par de él, ni un poquito. Ojalá pueda hacer algo parecido a lo que logró Martín, que tantas alegrías le dio al equipo”

Benedetto y la comparación con su ciclo anterior

“Los tres años que estuve fueron muy buenos pero no me tengo que quedar con eso, Boca es el día a día y tengo que seguir demostrando que estoy vigente. Tomando la responsabilidad que tenga que tomar”.

Benedetto y la posible dupla con Vázquez

“Vázquez es un gran jugador, es goleador. Y es la misma competencia en su momento cuando estaba Wanchope y otros jugadores. Competir bien en los entrenamientos y eso le sirve a todos, es un gran jugador y después las decisiones las toma el técnico, pero tranquilamente podríamos jugar juntos”.

Benedetto analizó su paso por Europa

“Dentro de lo futbolístico, los primeros meses en Marsella fueron buenos. Pudimos clasificar a la Champions, ganarle al PSG después de nueve años aunque parezca mentira... Pero pasado esos meses, el equipo cayó un poco, no tuve tantas posibilidades de jugar. Ahí me puse un poco inquieto, pero saco lo positivo. Gané mucha experiencia en un montón de cosas y ojalá lo pueda implementar dentro de la cancha ahora”.

Cómo se dio la vuelta de Benedetto a Boca

“En su momento recibí un llamado de Román, el año pasado. Me preguntó que tenía pensado hacer cuando el Marsella no me iba a tener en cuenta y me iban a dar a préstamo. Le dije que tenía la posibilidad de jugar en España y quería probar eso. Cuando no tuve los minutos que necesitaba y no me sentí importante dentro del equipo, agarré y lo llamé a Román. Lo hablé con mi esposa y no lo dudamos. La decisión fue con el corazón. No me arrepiento para nada de haber tomado esta decisión”.

Benedetto y la responsabilidad en busca de la Libertadores

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente el más importante que es la Libertadores. Estoy dispuesto a aceptar todo tipo de responsabilidad, no tengo problemas con eso. Quiero disfrutar el momento, estoy feliz de vestir esta camiseta”

Benedetto y el primer mimo al hincha de Boca

“La verdad que muy emocionado. El hincha de Boca me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy y estoy contento de poder estar de vuelta vistiendo estos colores”