Mundo River: se acercan tres refuerzos y Tomás Pochettino pasó la revisión médica

Mientras prepara su pretemporada en San Martín de Los Andes, la dirigencia de River sigue trabajando para darle el gusto a Marcelo Gallardo y por eso avanzaron por tres refuerzos: Fabricio Bustos, Ezequiel Mammana y Nahuel Bustos. Mientras que Tomás Pochettino se realizó la revisión médica y se sumará en los próximos días a los trabajos con el plantel.

La situación del lateral de Independiente de Avellaneda es compleja porque en seis meses queda libre y la dirigencia del Rojo quiere negociarlo en este mercado de pases para que no se vaya con el pase en su poder y no recibir dinero. Por eso le solicitó a River 2 millones de dólares más el préstamo de Alex Vigo o Federico Girotti, pero todavía no hay acuerdo.

Otra negociación que tiene abierta la dirigencia del Millonario es por el delantero Nahuel Bustos, cuyo pase pertenece a al City Group, por el que ofreció comprar un porcentaje del pase o un préstamo por un año con opción de compra.

El lateral de Independiente se acerca a Nuñez.

El que se acercó a Nuñez fue Emanuel Mammana, quien rescindió su contrato con el Zenit de Rusia y está cada vez más cerca de sumarse al equipo.

Queda resolver las operaciones por Juan Fernando Quintero y Leandro González Pires, quienes están cerca de sumarse.