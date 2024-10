Mundo Boca: la era Gago comenzó con cambios, intensidad, y trato igualitario para todos

Fernando Gago no pierde tiempo, y ya comenzó a dar muestras de cómo será su Boca de acá en adelante. En sus primeros días al mando tomó algunas decisiones fuertes, buscando inyección anímica y un cambio rotundo.

En cuanto a los entrenamientos, el ex técnico de Chivas estuvo muy activo, haciendo hincapié en que desea un equipo con dinámica, manejo de la pelota, y que muestre intensidad los noventa minutos. Inclusive por momentos prohibió dos toques seguidos, obligando a que los futbolistas tengan que resolver de primera a la hora de interactuar con el balón.

Fernando Gago posa con la casaca de Boca Juniors durante su presentación como nuevo entrenador del equipo. / Foto: AP

De lo que no hay pistas todavía es del armado del once inicial para enfrentar a Tigre, teniendo en cuenta que estos dos primeros días fueron para evaluar el estado actual del grupo, y ver rendimientos individuales. Se espera que este miércoles comience a definirse el esquema táctico y los nombres que lo integrarán.

Otro punto en el que Gago trata de diferenciarse es en el trato con los referentes, tal como aseguró en la conferencia de prensa donde fue oficializado como DT Xeneize. “Hablé, pero grupalmente. La charla es privada con los jugadores. Lo que hablé ahí adentro, queda ahí adentro. Las charlas individuales se van a ir dando en el día a día. El plan con los referentes me es igual: el que esté bien, va a jugar. Independientemente del nombre, a mí no me cambia”, contestó el entrenador cuando le consultaron por cómo iba a ser su relación con los futbolistas de peso, y si había hablado con ellos.

En la era Gago, no habrá contemplaciones para nadie. "Jugará el que esté mejor", aseguró el DT. /Foto: Prensa Boca

Pero su respuesta no quedó ahí, ya que redobló la apuesta: “Se los dije a los futbolistas, por eso lo digo acá. A partir de eso se armarán los equipos semanalmente. El futbolista hoy necesita entrenar al máximo y el que se gane en lugar en la semana va a jugar.”

Por último, Gago avisó que “algo innegociable es correr. Jugar y correr. Ser un equipo protagonista, que sepa dónde quiere jugar, mucho peso ofensivo. Tener esa intensidad de querer tener siempre la pelota.”, agregando que su Boca “será un equipo que busque la pelota, atacar y ganar el partido”.