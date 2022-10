Mundial Qatar 2022: los problemas que podrían tener los mexicanos por usar máscaras de lucha libre en los estadios

En las últimas horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México le pidió a los hinchas que viajen a Qatar para la Copa del Mundo que no utilicen las míticas máscaras de lucha libre en las tribunas.

El motivo de esta decisión fue aclarado a través de un comunicado del SRE, el Comité Organizador del Mundial, quienes si bien no prohibieron su posesión, recomendaron a los aficionados que presencien los encuentros sin estas particulares máscaras.

Un aficionado a la música, con una máscara de luchador de Lucha Libre, en el festival Vive Latino, en la Ciudad de México

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no le veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, comentó Alfonso Zegbe, director ejecutivo del SRE,

"Medio Oriente es una región compleja", expresó Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

En el fútbol azteca, es muy común que los fanáticos de los clubes mexicanos utilicen las máscaras de lucha libre como un distintivo, ya que este deporte espectáculo es un estilo de vida y cultura por lo que estar enmascarados como los fornidos luchadores, representa un orgullo para los hinchas del “Tri”.

El descargo del Comité organizador de Qatar 2022

Tras los rumores instalados por el SRE acerca de la prohibición de las máscaras de lucha libre en los estadios, fue el propio Comité organizador de Qatar 2022 quien despejó dudas y negó que esto sea así.

“Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio. Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al Covid en pandemia”, comienza el comunicado.

Los jugadores del Toluca con máscaras de lucha libre

“No se ha establecido ni comunicado ninguna política que deja que los fanáticos no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país”, sostiene el documento, donde se asegura que el mismo fue extendido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para zanjar todo tipo de dudas.