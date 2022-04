Motociclismo: la caída espectacular en Interlagos

Ramiro Gandola corrió una nueva fecha del Superbike Brasil en el circuito de Interlagos.

El último campeón del Superbike Argentino compitió con la BMW del equipo RXP Racing y llegaba ilusionado a la carrera del domingo después de buenos parciales en la previa.

Todo iba bien para Gandola hasta que el domingo a la mañana en el Warm Up, sufrió una caída en la curva 3 del circuito de Interlagos. “Estoy bastante golpeado en la espalda, el tobillo donde tenía una lesión vieja y el hombro. Gracias a Dios no me quebré nada”; le contó Gandola a Carburando.

Luego de la caída, Ramiro pudo correr la competencia y terminó en el segundo puesto. “Después de tener una caída a más de 250 km y destruir la moto en tanque lleno , pudimos rearmar la moto y pelear toda la carrera por la carrera y llegar P2 , nunca bajamos los brazos, seguimos luchando para poder competir Y se salvó un fin de semana”, expresó Ramiro.

