Moto GP: Tercera pole position al hilo para Quartararo

Fabio Quartararo y su Yamaha se hicieron fuertes de local y dominaron la clasificación del Moto GP en el circuito de Le Mans, escenario de la quinta fecha de la temporada 2021. Maverick Viñales terminó segundo y concretó el “1-2” de la marca de los tres diapasones. Jack Miller (Ducati) fue tercero.

Quartararo extendió su racha velocista. El francés clavó los relojes en 1:32.600 y quedó al frente de la Qualy 2, la cual se desarrolló bajo condiciones de pista cambiante. En el GP de casa, el nacido en Niza hilvanó su tercera pole position consecutiva y la número 13 desde que corre en la máxima categoría del motociclismo mundial.

El “Diablo” superó por 81 milésimas a Viñales y por 104 a Miller, mientras que Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) finalizó en la cuarta ubicación. Johann Zarco (Pramac Racing) arribó en la quinta posición.

“Realmente en el último sector donde había parches de agua, creía que mi vuelta no iba a ser buena porque había cometido algunos errores. En la previa a la Qualy, le pedí al equipo que cambie el setting de la moto porque cuando las condiciones son intermedias no me siento del todo bien. En la parte final con los charcos estuve más que al límite, pero era caerme o largar en primera fila. Tenemos que aprovechar esta pole porque es una de las mejores que hice”, expresó el piloto galo tras la clasificación.

El top diez lo completaron Marc Márquez (Honda), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Pol Espargaró (Honda), Valentino Rossi (Petronas Yamaha) y Miguel Oliveira (KTM Red Bull).

Quien no tiene un fin de semana positivo en el trazado francés es Fracesco Bagnaia (Ducati). El puntero del campeonato debió pasar por la Qualy 1 y allí concluyó sexto, por lo cual no pudo acceder a la definición de la clasificación. El italiano largará la final desde el puesto número 16.

La actividad para el Moto GP continuará mañana con la carrera, que se pondrá en marcha a las 9 (Hora Argentina).