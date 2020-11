El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, descartó hoy que el ídolo viaje a Venezuela o Cuba para continuar su recuperación tras la operación que le realizaron anoche por un hematoma subdural, y señaló que “tiene la cabeza puesta en Gimnasia”, club del cual es el entrenador.

“Diego ama a Cuba, ayer hablé con el hijo de Fidel Castro y tanto Venezuela como Cuba son países amigos como para que Diego esté allí, pero él está con la cabeza puesta en Gimnasia”, declaró el abogado a la prensa en la Clínica Olivos.

Morla también le agradeció al médico personal del ídolo, el neurocirujano Leopoldo Luque, y al cuerpo médico de la clínica en donde fue operado Maradona por el profesionalismo demostrado.

“Haber detectado a tiempo el hematoma fue clave y se dio por el profesionalismo de todo el equipo médico y los estudios que le hicieron. Gracias doctor Luque por tu trabajo” señaló.

Morla también hizo referencia al comportamiento de Diego en los días previos a ser internado el pasado lunes en una clínica platense, y la manera en que vivió su cumpleaños.

“Diego tenía una conducta rara, estaba muy depresivo, con comentarios referentes a parientes que habían fallecido, extraña muchísimo a su madre, él siempre en los cumpleaños siente una especia de nostalgia pero este año se incrementó” dijo el abogado, en alusión a que el astro cumplió 60 años el 30 de octubre último.

Ante la consulta de los periodistas sobre la decisión de que Diego estuviera presente en el Bosque el día de su cumpleaños, Morla aseguró: "Diego quería ir a la cancha como sea, quedarse en el partido. El doctor le dijo que no, el licenciado le dijo que no, pero “si ahora le decís que no vaya a la cancha, se saca la venda de la cabeza y va igual. Diego no es un autito que yo lo pongo para allá y va para allá. Es Maradona. ¿Qué le vas a decir, ‘no vas a la cancha’? Va igual.

Luego el abogado aseguró que Maradona continuará como entrenador de Gimnasia porque “la parte cognitiva no se vio nunca afectada”. Y completó: “En cuanto a la actividad de él, me parece que está en un segundo plano. También le quiero agradecer a las autoridades de Gimnasia por el apoyo que están dando y a toda la gente que lo quiere”.

Maradona, que está consciente, se recupera en la habitación 605 a la espera de la evolución que ofrecerá su estado de salud en las próximas 48 horas.

Maradona estaba internado en una clínica platense desde el lunes por la tarde con el objetivo de un chequeo general y el tratamiento de un estado de anemia y deshidratación, pero uno de los estudios reveló la existencia del hematoma, motivo por el cual su médico personal decidió operarlo en la Clínica Olivos con la mayor celeridad posible.