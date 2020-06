Moriatis: “La política tiene miedo de tomar una decisión respecto al automovilismo”

Emanuel Moriatis pasó por Carburando en Casa y se refirió al momento duro que vive el automovilismo durante esta pandemia. Además, el piloto de Ford se imaginó cómo será el regreso a las pistas y también recordó el título que logró en el Turismo Carretera en 2009.

“Yo estoy bastante comunicado con la Asociación Corredores de Turismo carretera (ACTC). El doctor (Rodolfo) Balinotti nos comunica los protocolos que se presentan. Llamo a Hugo (Mazzacane), a (Fernando) Miori y me atienden y me cuentan lo que sucede. No pasa por ellos el regreso a la actividad. Es una decisión política, pero la política tiene miedo de tomar una decisión. Viste cómo es esto, después se echan la culpa unos a otros. Tienen miedo a decir sí, porque está todo dado para ir a correr”, manifestó Moriatis en primera instancia.

En tanto, el hombre de Lanús señaló que la actividad deberá dejar de pensar de manera individual. ”Yo creo que habrá cambios en el automovilismo. Costará, pero habrá que sacarse la careta y el pensamiento individual para unir al automovilismo. Por ejemplo habría que usar un juego de neumáticos para dos o tres carreras. Si cuando corrimos los 1000 kilómetros lo hicimos así. Si pensamos en el conjunto y no en la ventaja individual, será mucho más beneficioso”, puntualizó.

Por otro lado, el titular del Moriatis Competición rememoró el cetro logrado hace 11 años. “La definición del título del TC fue el destino. Cuando a uno le tiene que tocar, le toca. Yo lo único que quería era ganar la carrera, sin pensar en el campeonato. Y la famosa mancha de aceite termina decidiendo la situación”, afirmó.

Y agregó: “Después de la serie no me tenía fe por el campeonato. Me olvidé del título. A tal punto que tomaba riesgos que si pensaba en la corona, hubiese tenido más recaudos. Por ejemplo cuando protagonicé una maniobra muy arriesgada con Fontana”.

En el final, Moriatis contó cómo fue el momento en que le dijeron que era el campeón. “Cuando agarré el aceite y me fui, ahí pensé que ya se había terminado todo. De hecho cuando me despisté me fui por el pasto, pero pensaba más en no molestar que en entrar rápido. Y cuando salí a la recta miré por el espejo y no venía nada. Y apareció Ortelli, que marchaba décimo. No entendía nada. Me hablaban por la radio con tantos nervios que no entendía qué sucedía”, concluyó.