Morena Beltrán le hizo una pregunta a Riquelme y la respuesta fue contundente: “Que no se me enoje”

Si hay una palabra que genera títulos por doquier es la de Juan Román Riquelme, máximo ídolo de Boca Juniors y actual vicepresidente de la institución. En medio de una entrevista con ESPN, el dirigente no dejó temas por tocar y hasta tuvo un cruce futbolero con la periodista Morena Beltrán.

El cruce futbolero entre Morena Beltrán y Juan Román Riquelme

Fue en el programa Equipo F de la señal de TV. La charla entre Riquelme y el panel de periodistas deportivos marchaba a buen ritmo entre conceptos hacia Pol Fernández, Fabra y Zambrano. En un momento, Riquelme halagó a Sergio Busquets, el volante central del Barcelona, por su exquisito juego que aporta al desarrollo del ataque, más allá de la constante recuperación. “El único cinco que juega como un diez es Sergio Busquets”, lanzó Román.

A lo que añadió sin titubear: “Busquets confundió al fútbol mundial, porque desde que apareció tenemos la creencia de que el cinco tiene que jugar con buen pase y empezamos que si el equipo juega mal es porque el cinco no da un pase. Ya nos olvidamos que el cinco tiene que marcar y meterse entre los centrales”.

"QUE MORE NO SE ME ENOJE..." Divertido comentario de Riquelme, tras el intercambio de ideas sobre las funciones de los mediocampistas centrales. @espnfutbolarg pic.twitter.com/1u2vntoVbZ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2022

Fue allí cuando Beltrán lo interrumpió y le preguntó si un 5 del fútbol argentino, en este caso Boca, no puede hacer lo mismo. “No, porque Busquets hay uno solo”, contestó contundente Riquelme.

La contestación de Riquelme hizo que la comunicadora no participe de un buen tramo de la entrevista. Enterado, Riquelme tomó la posta y dijo: “Seba (por el conductor Vignolo) pará pará, que More no se me enoje”.

La frase de Riquelme generó risas en la mesa de debate y Morena Beltrán dijo luego: “Me quedaría hablando un montón”.