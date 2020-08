Momento histórico en la NBA: Jugadores “boicotearán” los partido de hoy por los continuos ataques de discriminación racial

Un grupo de jugadores de la NBA realizarán un boicot a la postemporada que está a todo vapor en estos momentos para llamar la atención sobre el discriminación racial que se continúa viviendo en los Estados Unidos. Y la primera medida será hoy, ya que los jugadores de los Bucks han decidido no presentarse como forma de protesta social. Inmediatamente, se sumaron todos los colegas. Por lo tanto, hoy no habrá NBA y no jugarán: Bucks vs Magic; Thunder vs Rockets y LA Lakers vs Blazers.

Según reportes de prensa en los Estados Unidos, jugadores de los Toronto Raptors y los Boston Celtics quienes se enfrentarán en la próxima ronda han discutido la posibilidad de no asistir al primer partido de la segunda ronda. La discusión sobre el posible boicot se debe a que en esta semana un oficial de la policía en Wisconsin le disparó a otro joven negro de nombre Jacob Blake.

Este acto ha provocado protestas en el estado, similar a lo ocurrido tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

El armador de los Toronto Raptors, Fred VanVleet, confirmó que los jugadores “tuvieron una reunión” donde se discutieron varios asuntos. Mientras que Marcus Smart de los Celtics de Boston indicó que un posible boicot a la postemporada es algo que tienen en mente.

VanVleet expresó que tras la noticia sobre Blake, las emoción de jugar en la burbuja de la NBA en Orlando debido a la situación del COVID-19 ya no es la misma.

“La responsabilidad cae en nosotros, en hacer algo para detener la opresión”, expresó el jugador de los Raptors.