Mirá quién volvió a Los Pumas: Felipe Contepomi se sumó al staff de entrenadores

Felipe Contepomi fue designado este lunes como nuevo entrenador de los backs de Los Pumas y acompañará en el staff al head coach Michael Cheika, quien sostuvo en conferencia de prensa que “es una convocatoria emocionante”.

En entrenador del elenco de rugby irlandés Leinster habló en ESPN y se refirió a su arribo al seleccionado: “Regresar a casa es una oportunidad inmejorable para mí y para mi familia, pero debo agradecerle a Leo Cullen, al grupo de entrenadores, a los jugadores y a todo Leinster, primero por haberme dado la posibilidad de vivir esta gran experiencia en estos últimos cuatro años, y segundo por permitirme ahora seguir mi carrera con Los Pumas”.

Luego agregó: “Para mí creo que siempre ser parte del seleccionado nacional es un honor, pero a la vez todos esos derechos conllevan una personalidad muy grande. Encantado de asumir esa responsabilidad y sobre todo de tratar de aportar algo al seleccionado. Desde hace varios años se vienen haciendo cosas muy buenas y el rugby argentino está en buen camino. Es una oportunidad muy linda que se me presentó. Michael fue mi entrenador, siempre tuvimos el contacto. Sentimos el rugby parecido y trabajar con él es algo que me motivó mucho”

“Es un gran honor y a la vez una gran responsabilidad el desafío que tengo por delante, y también quiero agradecerles a Michael Cheika y a la UAR por la confianza. Es una convocatoria emocionante, un orgullo. Poder entrenar el seleccionado de tu país es especial, y no hay mayor honor para un entrenador. Todavía me queda por delante cerrar esta etapa con Leinster, y quiero hacerlo de la mejor manera”, argumentó.

Al finalizar, Contepomi destacó su gran etapa en Leinster, club en el cual se encuentra en la final de la Champions Cup: “Dublín y Leinster han sido muy buenos conmigo, tanto en la etapa que viví como jugador y ahora en la que me tocó como entrenador, y siempre estaré agradecido por todo lo que hemos logrado juntos. He disfrutado de cada minuto de mi tiempo en el club, trabajando con Leo (Cullen) y el resto de los entrenadores; y si bien hemos tenido buenos momentos en el campo de juego, son los recuerdos y las amistades lo que me llevaré para siempre. Este es un buen momento para regresar con mi familia a mi país, y me iré de aquí con los mejores recuerdos de un gran club y de todos los hinchas. Sé que en Leinster tengo mi hogar lejos de casa”, culminó.