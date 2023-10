Minuto por favor, la voz de Alfredo Berti, el padre del sueño de Independiente Rivadavia: “Me movilizó la ilusión y las ganas por ascender”

Está a las puertas de un hecho histórico, pese a ello, Alfredo Berti lo toma con cierta calma o con esa tranquilidad natural que lo caracteriza. El entrenador de Independiente Rivadavia es mesurado en sus palabras, elogia en todo momento a sus jugadores, como lo ha hecho desde que asumió la conducción del plantel del Parque.

Berti, es consciente de que puede quedar en la historia de la institución, de hecho, ya lo está, por ser el técnico que llevó a los Azules por primera vez a una final del torneo de la Primera Nacional, la cual se disputará el próximo domingo frente a Almirante Brown, aún con sede a definir.

Alfredo Berti tiene una historia muy particular, porque como jugador, es uno de esos privilegiados que compartió prácticas y partidos oficiales con Diego Armando Maradona, en Newell’s de Rosario y Boca Juniors. Se dice que el deté leproso es el único jugador que ha compartido dos clubes con Diego, a quien recordó con cierta emoción y cariño.

El entrenador rosarino fue campeón con Newell’s de la mano de Marcelo Bielsa, de quien sería asistente de campo durante muchos años después, cuando el “Loco” fue técnico de la Selección de Chile.

Tras la primera semana de trabajo, luego de superar a Maipú por 1 a 0, que le permitió pasar a la final del torneo, el alineador del Parque comentó: “Ha sido una buena semana de trabajo, están todos los muchachos bien y enfocados en lo que vamos a jugar”.

Fútbol Primera Nacional, Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela en el estadio Bautista Gargantini Alfredo Berti D.T. de Independiente Rivadavia Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Que no es poco …

-Nooo, la verdad, es un premio a todo lo que hicieron este año. Fueron dos ruedas muy equilibradas, sacamos 34 puntos en cada una de ellas. Eso nos permitió poder quedar primeros.

-Tras la derrota frente a Brown de Adrogué, usted dijo que este campeonato se iba a definir en la última fecha y así ocurrió.

- Es que había tres equipos muy parejos en una zona muy dura y creía que en las últimas cuatro fechas, el equipo que lograse una regularidad y sumase más puntos iba a sacar la diferencia y fue lo que pasó.

-Atlético de Rafaela les dio una mano y ustedes terminaron resolviendo un partido difícil en Maipú.

-Sí, se dio todo. Porque sabíamos que Chacarita tenía un equipo difícil, como nosotros, y que se podían perder puntos y se dio. Independiente fue muy práctico y fino en las dos última fechas. Pienso que es justo finalista. Fue un muy buen año de todo el equipo, lo cual nos da la tranquilidad para definir que se hizo un buen trabajo. Ahora estamos enfocados para esta final.

-Han estado analizando el rival.

-Estos partidos son finales, pero sí, los vi, los analicé a ellos como a todos, como los equipos de la otra zona que fue muy dura y pareja. Será una final con los dos mejores equipos, por lo tanto, hay que estar finos. Pero también sabemos que nosotros hemos jugado muchas finales con buenos equipos en estas últimas fechas y hemos logrado muy buenos resultados. Tenemos que seguir enfocados de la misma manera.

-Tras su llegada a la conducción, el equipo hizo un giro notable, ¿cuáles son las virtudes o cualidades que encontró en este equipo?

-Cuando llegamos sabíamos donde veníamos, conocíamos las características, el perfil de los futbolistas. Tenemos jugadores muy inteligentes y quienes se dan cuenta rápido de lo que sucede en un partido. Por eso ajustamos algunas cositas y el equipo siguió teniendo vuelo ofensivo, a eso le dimos un orden defensivo, para que nos diera mayor tranquilidad a la hora de atacar. Porque si uno defiende bien ataca mejor.

Fútbol Primera Nacional, Independiente Riivadavia vs. Deportivo Riestra en cancha de Independiente Rivadavia Alfredo Berti, D.T. de Independiente Rivadavia Foto:José Gutierrez / Los Andes

-Esos jugadores inteligentes que menciona, son en los que se apoya para proyectar su juego, teniendo en cuenta que algunos ya los ha dirigido como a Maidana.

-He dirigido a futbolistas como a Mauro (Maidana), con quien compartimos el otro equipo en Independiente y, después, tuve la posibilidad de llevarlo a jugar a Argentinos Júniors. A Maximiliano Gagliardo, en Barracas Central. A otros no los he dirigido, pero desde el primer momento dieron una gran muestra de predisposición, como Diego Tonetto, Lucho Abecasis._Todo el grupo se fue acoplando a lo que pretendíamos, pero se dio con naturalidad, con una buena química entre los jugadores y el entrenador y, eso hace mucho más fácil todo.

-Química, respeto y cariño o un poco de cada cosa y, el buen juego ¿constituyen este Independiente?

-El entrenador siempre aspira a dar las directivas y que el futbolista las respete, pero a medida que van pasando los partidos y los meses, indudablemente el vínculo se fortalece, a partir de ese respeto y de que asuman sus responsabilidades, después aparece el vínculo de las personas. A este equipo me gusta entrenarlo y disfruto el día a día, porque tengo un cariño muy especial por todo el grupo que se brindó muy leal y noble. Hombres que se pueden decir las cosas con franquezas y son las que sirven para seguir sumando y mejorando. Se conformó un buen grupo y, siempre a todos los lugares donde voy, es lo que repito y es fundamental, que los futbolistas se sientan protagonistas de todo. Cuando un grupo se forma de esta manera con futbolistas que están muy involucrados, todo se hace mucho más fácil. Cuando el jugador es inteligente y tiene el deseo de progresar, uno va encontrando ese tipo de cosas que generan y hacen que todo el grupo se alimente.

Permitido soñar: con el corazón en la mano, Independiente Rivadavia reaccionó y cantó victoria ante Estudiantes de Buenos Aires Alfredo Berti Dt Independiente Rivadavia Foto: Mariana Villa / Los Andes

-¿Eso también permite que se fortalezca y se potencie el trabajo en lo grupal e individual?

-A medida que pasa el tiempo y uno se vincula con el futbolista, comienza a conocer sus recursos. Hay quienes pueden jugar en diferentes posiciones y hay otros que son más especialistas y, ese movimiento de posiciones los intranquiliza. Por eso, hay que pensarlo a todo, analizarlo y charlarlo con ellos. Acá, el secreto siempre es que el futbolista esté cómodo en la posición que uno lo coloca. No sirve de nada que el entrenador imagine lugares y que el jugador esté incómodo. Lo que tiene que prevalecer es que juegue tranquilo.

-¿Y Alfredo Berti como lo vive estos momentos’?

-Lo vivo con mucha tranquilidad, con felicidad, insisto, por los futbolistas, ellos son los que protagonizan y ellos me alimentan para que esté tranquilo. Para mí es fundamental tener jugadores que quieran progresar y que entiendan que cuando el técnico propone cosas es para mejorar. Estos chicos, en ese sentido, son muy inteligentes, son mi esponja, porque todo lo que uno sugiere ellos lo llevan a cabo, lo ejecutan en la cancha y, es crucial.

-¿Hace cuánto tiempo que no vive emociones de esta naturaleza, más allá de los últimos partidos que se parecieron a finales.

-He tenido la suerte y fortuna como jugador de salir campeón con Newell’s, he jugado dos finales de Copa Libertadores, estuve en el proceso de Boca muy exitoso y, si bien estaba lesionado, lo viví. Sé lo que se siente en estos momentos. Después, como entrenador tuve buenas en Newell’s, peleamos el torneo y en Argentinos también. Allí, me encontré con un grupo de jugadores parecidos a los que tengo ahora, con los que logramos clasificarnos a la Copa Sudamericana, que es algo difícil.

“Salir del Nacional B e ir a la A, es duro, pero insisto, se pudo lograr porque tuve un gran grupo. Ahora estoy transitando esa misma aventura, esa misma experiencia. Lugares que uno se imagina, que uno desea: ser protagonista en el mundo del fútbol”.

Alfredo Berti y su gran momento en Independiente Rivadavia de Mendoza (Prensa IR)

-La pasión y el compromiso.

-Sigo estando en esta carrera, porque me mueve la pasión y estas cosas... soñar, soñar a que siempre se puede dar más. Que se puede luchar por algo y que quede en la historia. Estamos comprometidos con esto en quedar en la historia del club y, cuando uno esa situación se da, como le digo a los chicos, eso perdura por años. Tuve la suerte de estar en sitios donde pude lograr méritos deportivos y uno queda instalado en esos lugares para toda la vida; estamos en esa búsqueda.

-En Newell’s fue su primera experiencia como entrenador, es decir que de aquel leproso rosarino a este mendocino ha pasado una década

-Sí, sí, es verdad, pero lo vivo con mayor tranquilidad por el camino recorrido. Con 10 años más, uno tiene mucha más experiencia vivida y, también sinsabores. Ahora, lo estoy disfrutando y estamos enfocados en este último paso.

-En muchas ocasiones se lo ve aconsejando o conteniendo a los más jóvenes, como por ejemplo, a Pancho Petrasso...

-Tengo futbolistas jovencitos, de la edad de mis hijos. Uno trata de contenerlos, ayudarlos, tenemos muchos futbolistas que están haciendo su primera experiencia acá, como Santiago, Pancho, Franco Romero, son muchos jóvenes. A ellos hay que darles tranquilidad, contención y tienen que aprender todos los días y alinearse a los jugadores más grandes que son los que marcan el camino. Eso estamos viviendo con este muy buen grupo y sería fantástico coronar este gran momento y quedar en la historia del club, para la alegría de todos ellos.

-Alfredo, usted jugó con Maradona…

-Jugué con Diego en Newell’s y en Boca Juniors.

-¿Qué recuerdo tiene de aquellos momentos con Diego’

-Momentos de mucha pasión, de adrenalina y de mucho disfrute. Haber jugado con Maradona tanto en Newell’s como en Boca fue una experiencia única, porque Diego era mi ídolo desde chico y poder compartir campo en dos clubes diferentes fue una sensación hermosa.

-Antes de su llegada se dijo: “Vamos a traer a Berti, porque con él vamos a llegar muy lejos”. ¿Qué dice al respecto?

-Creo que se juntaron todas las sensaciones, porque la campaña anterior fue muy buena y sirvió para salvarnos del descenso. Hoy, es distinta la circunstancia, pero siempre imaginé que este club podía estar peleando por estar en Primera División y, eso fue lo que me movilizó a venir; la ilusión de saber que venía a un club que tiene ganas de ascender y que cuenta con futbolistas para poder hacerlo.

-El hincha le tiene un cariño incondicional Alfredo.

-Sí, y eso pasó desde el primer día que llegué hace seis años. Son cosas que a veces ocurre en los clubes, en las ciudades, no se sabe por qué, pero salen bien desde un primer momento. Eso también es un plus importante, el cariño de los hinchas se nota y se lo hacen saber a cada uno de los futbolistas y a cada uno de nosotros en el cuerpo técnico, lo cual es un motor para lo que viene.

Independiente Rivadavia le ganó al Deportivo Maipú y jugará la final por el primer ascenso Matías Reali marcó el único gol del partido y jugará el partido definitorio con el primero de la Zona A por un lugar en la Liga Profesional. Foto. Orlando Pelichotti

-Queda un paso, solo un paso

-Un último paso, hay que enfocarse como lo hicieron todo el año, como en la mayoría de los partidos. Estos chicos dieron muestras de carácter y de personalidad, haber ganado en cancha de Maipú frente a un rival muy duro, fue otra señal valiosa para cada uno de ellos. Estamos muy ilusionados, tranquilos y enfocados para lo que viene el próximo domingo contra Almirante Brown.

