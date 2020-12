Milla contra los Comisarios Deportivos: “Lamento que sancionen así”

Matías Milla había doblegado a Agustín Canapino en el arranque de la final del domingo para el Súper TC2000 en Buenos Aires. Pero instantes después los Comisarios Deportivos le pidieron al piloto de Renault que devuelva la posición y esto generó su enojo y lo demostró tras la carrera.

“Mancha por acá, mancha por allá. Acá no se juega a la escondida, es un deporte de hombres, de pilotos valientes, nos conocemos todos hace muchísimos años y si lo hace otro piloto estamos todos aplaudiendo, ‘felicitaciones que bien cómo defiende y son unos monstruos, son buenos, son unos pilotazos’. Entonces cuando haces una maniobra lícita, rozando apenas de costado, otra vez me cobran mancha”, sostuvo Milla.

Y cerró: “No puedo decir más nada porque estoy muy enojado. Me cambiaron totalmente la perspectiva de la carrera. Tuve un auto espectacular para ir a atacar a Rossi inclusive y lamento mucho esto. Lamento que sancionen así, que no valoren el esfuerzo de venir con los sponsors, alquilar un auto y pelearle mano a mano a estos monstruos que se merecen dónde están porque yo dejé de correr muchísimo tiempo y me acordé tarde de correr pero realmente es impresionante lo que están haciendo”.