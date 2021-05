Milagro en Moto3: el disco de freno casi le corta el cuello a otro piloto

El Gran Premio de España de Moto3, categoría telonera al MotoGP, tuvo un milagro sobre el final, ya que, Deniz Öncü tocó a su compañero de equipo Jaume Masiá y esto también perjudicó a Darryn Binder. Este último, pasó por arriba del piloto turco y con el disco de freno delantero casi le corta el cuello.

Öncü, tras perder la posición de privilegio, hizo un último intento para recuperar el liderazgo, pero algo que sorprendió a todos sucedió. Deniz bloqueó el tren delantero de su moto y se fue al piso, se llevó por delante a Jaume Masiá y a Darryn Binder. Este último pasó por arriba del piloto turco y el disco de freno delantero casi le corta el cuello.

“Llegué a la primera posición luego de partir 10º. Fui muy constante, muchos pilotos intentaron pasarme, pero no pudieron aguantarme mucho tiempo. Estuve liderando la carrera durante muchas vueltas. Por desgracia, en la curva seis, frené demasiado tarde y me pasaron dos pilotos, así que llegué tercero a la última curva. Cuando entré frené como de costumbre, pero no pude bajar la moto a primera, así que entré en segunda e intenté parar la moto, pero acabé dándole a Masiá y le hice caer también, lo siento mucho por él. Tuvimos un gran fin de semana, hemos trabajado muy duro y me he caído en la última curva, algo muy doloroso aunque no físicamente”, expresó Öncü tras la competencia.

El piloto turco en sus redes sociales, mostró el corte en el cuello que le hizo el disco de freno de Binder: “Sinceramente tengo suerte de estar vivo. Cuando Binder pasó por encima de mi cabeza, su disco delantero me hizo un corte en el cuello. ¡Podría haber sido peor!