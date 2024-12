Miguel Ángel Borja despeja los rumores de su partida, y asegura que “Yo quiero quedarme en River”

Cuando parecía que la relación entre Miguel Ángel Borja y el mundo River Plate no era la mejor, lo que provocó rumores sobre su partida del Millonario, el propio atacante salió a desmentir esos rumores asegurando que se quedará para pelear por la Copa Libertadores. Además, bromeó con la posibilidad de que Juan Fernando Quintero se sume a las filas del equipo que dirige Marcelo Gallardo, con el que aseguró que se siente más cómodo que con Demichelis.

En declaraciones a ESPN, el delantero nacido en Colombia comenzó haciendo una autocrítica de su nivel durante 2024, en el cual consideró que falló en momentos importantes: “Cuando me va bien es porque estoy en el área. Este año también metí algunos goles desde afuera del área, que era lo que me faltaba. Uno tiene autocrítica cuando no puede convertir en una semifinal o una final. El éxito de una persona es reconocer sus errores para tratar de seguir creciendo”.

El colombiano Borja quiere quedarse para ser campeón de la Libertadores /Foto: River

Sobre los factores que conspiraron para que no haya mostrado su mejor versión, Borja aseguró contar con problemas personales. “Le dije a Marcelo que no me sentía con confianza, estaba con problemas personales, y eso influyó. Le dije que necesitaba ayuda. La gente debe entender que lo que pasa afuera influye”.

“La clave del deportista está en descansar y estar bien, no lo podía hacer y me costó. Todo River me ayudó, por mis problemas familiares y espero que sea por mucho tiempo. Quiero seguir en River, porque desde el primer día me hicieron sentir como en casa. El Mundo River es diferente, algo especial. Mi familia se siente a gusto en Argentina. A mí el club me obliga y me gusta, me siento feliz en River”, se sinceró al respecto de sus inconvenientes.

En cuanto a lo deportivo, Borja aseguró que hay muchas diferencias entre Martín Demichelis y Marcelo Gallardo, con el que se siente más a gusto: “La diferencia es que con Marcelo se pide más presionar al rival en la salida. Si vamos ganando 2-0, quiere el 3º y el 4º gol, eso te ayuda a crecer. A los dos los escuché y los respeto; hicieron grandes carreras y los valoro. Marcelo tiene una de las mejores carreras de Sudamérica como entrenador. Yo puedo hacer lo que me pide Gallardo, de presionar siempre, que no pasaba con Demichelis”

Miguel Borja, figura indiscutible de River y Plate junto a Marcelo Gallardo, el DT más grande la historia del Millonario. / Gentileza.

Por otro lado, el delantero contó la historia de como se dio su llegada a River, en la que Juan Fernando Quintero fue clave: “Gallardo me llevó a River cuando yo estaba en Junior, Juanfer Quintero también me llamó y me convencieron. Mi familia me acompañó siempre y nos enamoramos de sus colores. Quiero ser campeón de la Libertadores, porque vi que a muchos hinchas les partió el corazón la derrota en semifinales”. Además, a modo de chiste expresó que piensa devolver el favor, llamando al volante que juega en Racing para que sume a Núñez: “Tendré que convencerlo yo para que él vuelva y estemos juntos”, bromeó.

Por último, tiró una bomba al contar que en el pasado había tenido acercamientos con Boca, que no llegaron a buen puerto: “En la Copa América que jugamos en Brasil tuve contactos con Boca pero no se concretó. Yo quiero quedarme en River, como toda mi familia; mis hijos tienen amiguitos. Encontramos en Buenos Aires mi lugar en el mundo. Me siento identificado con este club”, cerró el nueve.