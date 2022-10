Mientras la dirigencia de Godoy Cruz define la continuidad de la dupla, aparecieron nombres de candidatos al buzo de DT

Godoy Cruz terminó su participación en la temporada del fútbol argentino y llegó el momento de hacer el “trabajo administrativo” que tiene que ver con las continuidad y las desvinculaciones en el plantel.

En el primer puesto está definir la situación de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez. Aunque parece que ya tienen un pie afuera de la Bodega, la dirigencia todavía no lo confirmó, ya que hay algunos que quisieran darle una segunda oportunidad por lo inusual de este torneo con tantas fechas entre semana, pero pesan mucho los diez partidos sin ganar y sin jugar bien, perdiendo la identidad que había mostrado el equipo durante el torneo.

Mauricio Larriera

De igual manera ya aparecieron nombres para reemplazar a los entrenadores. El primero que surgió fue el de Mauricio Larriera, quien pasó por el Tomba en agosto del 2017 y se fue en diciembre del mismo año y quien no está trabajando, tras su paso por Peñarol de Montevideo.

También apareció Adrián Coria, quien también ya conoce Mendoza porque fue parte del cuerpo técnico de Mario Sciacqua y que actualmente es el técnico interino en Newell’s.

Adrián Coria ya conoce el club y es otro nombre que apareció en el radar de Godoy Cruz.

Pero en las últimas horas afloró con fuerzas otro ex conocido para los hinchas de Godoy Cruz: Diego Flores. El “Traductor”, no volvió a dirigir tras su salida del Expreso, se fue de Mendoza con una efectividad de casi el 43% de los puntos, pero la situación del equipo (estaba en descenso) y los resultados que no pudo aguantar terminaron minando su estadía en la Bodega.

Diego Flores podría regresar a Godoy Cruz. /Gentileza prensa de Godoy Cruz

Por esa razón es que no se vería con malos ojos el regreso del cordobés, ya que en la próxima temporada Godoy Cruz arrancará un poco más aliviado con los promedios y eso permitiría que el estilo de juego de Flores no se vea afectado por la permanencia del equipo.

Finalmente una bomba que explotó en el Feliciano Gambarte y que retumbó hasta el Víctor Legrotaglie. Hay versiones que indican que Godoy Cruz estaría interesado en contar con Luca Marcogiuseppe, entrenador de Gimnasia, pero hasta el momento nadie dijo nada, ya que el Lobo está disputando las semifinales de la Primera Nacional por un ascenso a la Liga Profesional.

Luca Marcogiuseppe es otro nombre que está en el radar tombino. Foto: Mariana Villa / Los Andes

De todas maneras, y como es una constumbre, la dirigencia de Godoy Cruz realiza los movimientos de forma sigilosa y nadie sabrá quien ocupará el banco de suplentes en la temporada 2023 hasta que lo comuniquen oficialmente.