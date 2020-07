Mick Schumacher quiere subirse a un F1 en el 2020

El joven, nacido hace 21 años Vufflens -le- Chateau, Suiza, pero con nacionalidad alemana, mantiene firmes sus intenciones de poder subirse nuevamente a un Fórmula 1 en lo que resta del año.

El año pasado Mick tuvo la oportunidad de hacer un test con Ferrari y Alfa Romeo en Bahréin. “Debido a que se acortó el año por el coronavirus, hay menos opciones para poder pilotar los viernes. Las únicas opciones serían México, Brasil y Estados Unidos a fin de año, si se corre allí, pero eso aún no está muy claro y no está confirmado. Necesitamos esperar y ver qué nos depara el futuro. Pero por supuesto sería bueno si pudiéramos dar algunas vueltas”, dijo el hijo de Michael.

Otra de las posibilidades que tiene Mick Schumacher este año es en los test de Abu Dhabi a finales de 2020.

“Parece que sí, pero desafortunadamente no puedo confirmarlo porque no es oficial. Todavía no sabemos cómo serán las cosas a fin de año”, finaliza el chico que espera hacer una buena temporada en la F2 para que su camino a la máxima categoría sea más sencillo y no dependa de su apellido solamente.