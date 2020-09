Messi: “Todo esto me sirvió para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración”

Lionel Messi rompió el silencio en una entrevista con Goal y anunció su continuidad en el club que lo vio nacer. De esta forma, el astro argentino seguirá engalanando la camiseta blaugrana y toda Barcelona seguirá disfrutando de su talento, al menos por hasta junio de 2021.

Sin embargo, más allá de la decisión tomada, para la Pulga fueron diez días de pensar y repensar cuestiones, de charlar con la almohada, de poner cosas sobre la balanza y elegir con el corazón. También, fue un lapso que le sirvió para darse cuenta quiénes estuvieron a su lado brindándole apoyo y quiénes solamente son, como reza la calle, los amigos del campeón.

“No me sentí solo. Solo no. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece”, sostuvo el rosarino, resaltando la ayuda que recibió por parte de su familia, el pilar fundamental en su vida.

Aunque no se quedó callado y disparó con munición gruesa: “También me sirvió para ver quién es quién. Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración”.