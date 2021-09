Messi rompió el silencio: su felicidad por la Copa América, los festejos en el Monumental, Scaloni y las críticas por no sentir la camiseta

Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina, rompió el silencio en una entrevista luego del escándalo por el partido suspendido contra Brasil por Eliminatorias: dejó en claro su emoción por la coronación en la Copa América, palpitó los festejos en el Monumental frente a Bolivia y más.

Cómo vivió Messi en momento de la coronación en la Copa América

Lionel Messi aseguró que “no lo podía creer” al momento de la coronación en el Maracaná: “Había peleado tanto, soñado tanto, que en realidad no entendía lo que estaba pasando. Era como un sueño, fue un momento espectacular, estaba totalmente ido y paralizado. No podía creer que se había dado”.

A su vez, en una entrevista con ESPN, comentó que sus hijos “disfrutaron como nunca” el certamen continental y que, por eso, vivió diferente su licencia tras el torneo: “Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada”.

"Después de tanto sufrimiento, levantar algo con la selección fue especial... Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta".



Messi palpitó los festejos en el Monumental

Lionel Messi se refirió a los festejos que habrá en el Monumental, en el encuentro entre la Selección Argentina y Bolivia por Eliminatorias. “Estamos viendo que es una locura todo, una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Es un momento espectacular para nosotros, muchas ganas de disfrutar todo eso”, dijo.

Por otra parte, dejo en claro que el plantel piensa “en ganar los tres puntos para seguir sumando”. Y agregó: “Disfrutar la Copa que se ganó y todo lo que podamos. Poder festejar un título, habíamos estado cerca muchas veces, no habíamos tenido la suerte de poder hacerlo. Se dio y hay que disfrutarlo”.

"Mis hijos cantan las canciones de Argentina, me dicen 'papá, fuiste campeón'. No sabés lo que disfrutan que hayamos salido campeones. Ciro es muy chiquito y tararea las canciones. No sabés la felicidad que me da eso"



Messi, sobre Scaloni, el plantel de la Selección Argentina y el horizonte en Qatar 2022

Lionel Messi aseguró que el plantel de la Selección Argentina disfruta las concentraciones, y también dijo que Lionel Scaloni es gran responsable. “Refleja un poco de lo que éramos como grupo, era uno más de nosotros, tiene gran mérito lo que hizo”, expresó la Pulga sobre su abrazo con el DT en el Maracaná tras vencer a Brasil en la final de la Copa América.

“Él formo la Selección, creyó, agarró en un momento complicado. Fue confiando en los jugadores, gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco. (Desde la Copa América 2019) Se dio un salto, empezamos a crecer como Selección, todo trabajo de él y el cuerpo técnico, darles la confianza a los chicos para hacer lo que hicieron”, agregó.

💙🇦🇷 "No sé en qué lugar de mi carrera lo ubico, pero ésto fue muy difícil. En la Selección fue golpe tras golpe e hizo que ésto sea muy importante"



Por último, fue consultado sobre qué no tiene que hacer la Albiceleste, pensando en el Mundial de Qatar 2022. “Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el envión. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego, crecer en lo futbolístico”, dijo, entusiasmado con que el equipo no se relaje y llegue de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.

Messi, sobre las críticas que recibieron y el no creerse los mejores

“Una parte del periodismo nos trató de fracasados, que no sentíamos la camiseta y no teníamos que jugar más en la Selección. Intentamos dar el máximo y ser campeones, no todo pasa por ganar o perder. Es muy difícil ganar un Mundial o la Copa América”.

“No creernos ser los mejores del mundo, hay que reconocer que no somos los mejores, hay que empezar con humildad, trabajo, dar lo máximo siempre. Hay muchísimas selecciones muy buenas, que quieren ser campeón y compiten de igual a igual. Lo importante es dejar todo, y si no se pudo no se pudo. Llegar a la final del Mundial y dos Copa América no son poca cosa”.

Messi y su abrazo con Scaloni post Copa América

“Refleja un poco de lo que éramos como grupo, era uno más de nosotros, tiene gran mérito lo que hizo. El formo la Selección, creyó, agarró en un momento complicado de la Selección. Fue confiando en los jugadores, gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco. (Desde la Copa América 2019) Se dio un salto, empezamos a crecer como Selección, todo trabajo de él y el cuerpo técnico, darles la confianza a los chicos para hacer lo que hicieron”.

Messi llenó de elogios a Scaloni al recordar su abrazo en la Copa América 🤗



Las concentraciones en la Selección y disfrutar al grupo

“Disfrutamos el estar junto, pasar momentos tomando mates, jugando al truco… Son largas pero intentamos pasarla bien y juntos”.

Qué sintió Messi al ver el parche de campeón en la camiseta de la Selección Argentina

“Verla es una sensación hermosa, saber que la tenemos, duele ver todo lo que pasó anteriormente, pero la tranquilidad de que se dio, pude cumplir el sueño a nivel personal, que fue algo grandioso”.

La patada que Messi sufrió contra Venezuela

“En ese momento sentí como que se me fue la pierna para atrás, sentí algo en la rodilla, tenía un poco de molesta en el partido… Por suerte fue el golpe nomás, pero en ese momento fue fea la patada”.

“Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la selección, pero nosotros dábamos el máximo, éramos los primeros en querer ser campeones, pero no todo pasa por ganar o perder".



Qué no tiene que hacer la Selección de cara al Mundial de Qatar, según Messi

“Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el envión. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego. Crecer en lo futbolístico”.