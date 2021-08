Messi reveló el origen de la foto con los jugadores del PSG que causó revuelo

Lionel Messi explicó cómo sucedió la foto que se tomó tiempo atrás con Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti, una especie de “anticipo” de su salida del Barcelona y los rumores de su pase al PSG.

Durante la conferencia de prensa que brindó este domingo en el Camp Nou, a La Pulga le preguntaron cómo había que interpretar la foto que se tomó con los cuatro integrantes del PSG en Ibiza. Si había sido una casualidad o una pista sobre su futuro.

“Se habló un montón de esa foto. Te lo explico rápido porque es una boludez”, aclaró rápidamente Lionel.

“Me iba a juntar con Di María y Paredes, lo habíamos hablado en la Copa América. Íbamos a pasar la última noche juntos antes de venir. Me llama Ney, que también soy amigo, y me dice ‘estoy en Ibiza, vamos a vernos’, y le dije que arreglé con Lea y Fide y nos dijo que fuéramos a su casa y nos juntábamos todos”, explicó el ídolo argentino.

“Fuimos, comimos un asado de amigos, estaba Verratti también, y después nos hicimos una foto. Nada más. Había bromas en ese momento, todos diciéndome ‘venite para París’”, comentó Messi.

El exjugador del Barcelona insistió en que la reunión suya con los jugadores del club francés “fue una casualidad, que después pasa lo que pasa y se le da más importancia a esa foto. Esa es la historia, No hay más que eso”.

Messi, despedida del Barcelona entre lágrimas

Messi se mostró conmovido en el anuncio oficial de su salida del club catalán.

El adiós de Messi al Barcelona - Agencia AP

“Me hubiese encantado despedirme de otra manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, escuchar una última ovación, un último cariño. Festejar un gol con ellos. Me retiro de este club sin verlos. Me imaginé mi despedida con el estadio lleno. Pero se dio así, siempre seré agradecido el cariño de todos estos años. Siempre sentí el amor como yo les tengo a ellos”, dijo sobre los fanáticos del Barcelona que tantos años lo acompañaron.

Sobre el motivo principal de esta despedida, la deuda del club y la imposibilidad de sostener a su máxima estrella en el plantel, Messi fue escueto: “Lo dijo el presidente, el club estaba endeudado y LaLiga no podría ayudar. Yo tengo que pensar en mi futuro también, buscar lo mejor para mi carrera y pensar de ahora en adelante. Hice todo lo posible para quedarme y no se pudo”.

En cuanto a su futuro, Messi aseguró: “No tengo nada arreglado con nadie. El PSG es una posibilidad, pero tuve muchos llamados, varios clubes que se interesados, pero estamos hablando”.