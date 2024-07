Messi habló en las horas previa a la final: su futuro en la selección, como lleva la lesión y elogió al Dibu

Mañana se llevará a cabo la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Lionel Andrés Messi, el capitán del equipo argentino, concedió una entrevista en DSports donde discutió el crucial partido, su continuidad en la Selección y otros temas relevantes.

“Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, analizó el 10 nacido en Rosario.

Por otro lado, habló sobre su futuro con la Albiceleste: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”.

Y se explayó, contando cómo vivió este certamen: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

“A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”, habló sobre su lesión.

“Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”, expresó el capitán.

También se refirió a los penales, una instancia que este equipo superó varia veces: “Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja”.

“Los rivales que juegan contra Argentina te plantean otro tipo de partidos, muchos buscan el empate y ver qué pasa en los penales, donde no siempre gana el mejor. Con Ecuador tuvimos muchísima suerte porque nos generaron muchísimas ocasiones, hasta la última”.

A partir de las 21 de este domingo, la Albiceleste irá por su segunda Copa América consecutiva, pero no la tendrá para nada fácil. En frente tendrá la Colombia de Nestor Lorenzo, que llega con un gran funcionamiento y con un invicto de 28 partidos sin perder.