Messi fuera de la lista: Koeman lo descartó para el partido de la Champions frente al Dinamo

Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, dio una conferencia para hablar del equipo de cara al compromiso de mañana a las 17 (hora argentina), frente al Dinamo en Kiev, por la Champions League. El Culé no viene de una buena racha en LaLiga. Viene de caer frente al Atlético de Madrid, y si bien el torneo europeo es una ambición, el entrenador confía en la nutrida plantilla para tener recambios. Y uno de estos es el descarte de Lionel Messi en la lista de convocados para dicho partido.

“Es un jugador muy importante para nosotros y aún nos puede dar mucho”, sostiene el entrenador. Pero de inmediato argumentó la decisión de dejarlo afuera: “No viaja Leo, tampoco viaja Frenkie, hemos pensando que los dos necesitan un descanso, con nueve puntos en la Champions estamos en una posición cómoda y tenemos que darles descanso”.

Koeman habló también de la actualidad de competencia del conjunto catalán y afirmó que “hay una influencia enorme en los resultados y en ese sentido no podemos estar contentos, pero eso no quita que no tengamos ambición. Mañana es otro partido, estamos a un paso de clasificarnos y hay que aprovecharlo”

En cuanto a lo personal, completó: “No estoy satisfecho, sabemos nuestra situación, las decisiones que hemos tomado, pero mi energía está centrada en mi trabajo. Estoy contento por el trabajo de los jugadores, pero no por los puntos que tenemos”.

El Barça facilitó la lista de convocados para el viaje a Kiev. Entra por primera vez el brasileño Matheus Fernandes, que aún no fue presentado como jugador del club.