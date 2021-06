Messi cumple: el capitán de la Selección Argentina le firmó el tatuaje al hincha brasileño

La Copa América 2021 deja cientos de historias para recordar y en las últimas horas se conoció la de Igor, un bombero militar del municipio de Sobradinho, Brasilia que se hizo un tatuaje de Lionel Messi que cubre casi toda su espalda.

Cuando el tatuaje salió a la luz el propio capitán de la Selección Argentina “habló” por Instagram y aseguró que le gustaría conocer a Igor y firmar la obra de arte y eso se cumplió este domingo, cuando el seleccionado argentino se dirigía al entrenamiento.

El rosarino salió del hotel de concentración y le cumplió el sueño al bombero. La Pulga, acompañado por el jefe de seguridad de la Albiceleste, se acercó a las vallas pese a la resistencia de la seguridad local y firmó el impresionante tatuaje.

El tatuaje le costó 10 mil reales a Igor, algo así como 200.000 pesos argentinos, y se lo hicieron en tres sesiones de 12 horas cada una replicando la imagen de cuando Messi le mostró la camiseta del Barcelona a los hinchas del Real Madrid.

“Pensé que Messi no iba a parar. Lo vi, me miró y me puse de espaldas. No hay baño hasta tatuarme de nuevo. Le quería decir feliz día del padre o cumpleaños por adelantado. Estoy feliz para siempre, no hay más palabras para describir esto. Le quiero decir muchas gracias a todo el pueblo argentino”, le contó Igor al periodista Matías Pelliccioni de TyC Sports.