Messi contó la historia de la “aparición mágica” de Maradona en su casa de Barcelona: el video recorre el mundo

Lionel Messi encaró este lunes los micrófonos y cámaras de TyC Sports y habló de todo: su momento en la Selección Argentina, la situación en PSG, el Mundial Qatar 2022 que se avecina y mucho más. Pero sin dudas la anécdota de la “aparición mágica” de Diego Maradona en la casa del rosarino se destacó por varios cuerpos.

Es que ante la consulta sobre el porqué de usar la camiseta de Newell’s Old Boys en el homenaje post mortem de Diego Maradona, la Pulga contó una historia que al entrevistador Gastón Recondo le causó escalofríos en vivo.

La impresionante anécdota de Messi y el homenaje a Maradona

“Te voy a contar una historia del festejo ese que no conté. Estábamos la noche antes con Antonela, acostados, y decía ‘tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo’. Y yo tengo el museo mío arriba, con trofeos, camisetas. Fui a ver qué hay, una camiseta de la Selección, algo. Y subí así, y tengo como una puertita que siempre está cerrada, donde guardamos cosas, no sé. Justamente estaba abierta y arriba de una silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré, miré y la vi. Pero esa puerta está siempre cerrada, no sé qué hacía (la camiseta) ahí. Ni me acordaba que la tenía. Miré y dije “ya está, es esa”. Fue increíble, nunca lo había contado”, lanzó Messi para sorpresa de todos.

Consternado, el periodista Gastón Recondo reaccionó en vivo y contó lo que le estaba pasando: “Yo no sé ustedes, me agarró un escalofrío...”.

Las mejores frases de Messi en la entrevista con TyC Sports

-“Estoy enfocado en este Mundial, jugar otro será muy difícil. La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas, y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil jugar otro”.

-Sobre la Finalissima ante Italia: “Es una competición oficial, que está avalada por FIFA, una copa más para nosotros y la queremos ganar. Que este grupo sume una copa más para lo personal, lo grupal y para la gente de Argentina también. Si Italia iba al Mundial, era favorita”.

El día que Lionel Messi festejó un gol de Barcelona mostrando una réplica de la 10 de Newell's que había usado Maradona. (AP)

-Sobre los dichos de Mbappé, quien había asegurado que el fútbol de Europa es mejor que el sudamericano: “No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, ¿sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar a Colombia o Venezuela”.

-Sobre las críticas de Lewandowski tras el úlitmo Balón de Oro: “Que diga lo que quiera, no me interesa. Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera”.