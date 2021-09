¡Messi con la camiseta de River!: el regalo inesperado que recibió Messi en el Monumental tras brillar con la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó a Bolivia por 3-0 con tres tantos de Lionel Messi para el delirio total del público presente en el Monumental y encaminó las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Luego de la celebración de la consagración de la Copa América 2021, y ya con los ánimos un tanto más calmados, quien fue sorprendido por un inesperado regalo fue el propio capitán de la Albiceleste.

El destino volvió a unir a Leo con un viejo conocido. Diego Fabre, utilero de River, fue quien coronó una noche mágica para el rosarino. Pantera, como es apodado, tuvo el placer de conocer al 30 del PSG cuando era niño y, lleno de ilusiones, fue a probar suerte en la entidad de Núñez allá por el año 2000. En esta oportunidad se volvieron a cruzar para fusionarse en un fuerte abrazo, que terminó con la Pulga al borde del llanto, una vez más.

Antes del Barça, Messi pasó por River. Newell's no bancaba el tratamiento. Hizo 4 goles ante chicos más grandes pero no le dieron el pase. Usó el 21. La ropa se la dio el utilero Diego Fabre. Ayer se reencontraron y abrazaron. Leo se llevó una casaca c/el 21 y Diego la mágica 10. pic.twitter.com/YVEQUMPPHJ — VarskySports (@VarskySports) September 10, 2021

El encuentro concluyó con el astro argentino subiéndose al avión que lo depositará en Francia con una casaca de La Banda en su equipaje. Sin embargo, dicha elástica no es cualquiera, lleva el dorsal número 21 en la espalda: Número que portó Lionel cuando fue a probarse en la institución que hoy preside Rodolfo D´Onofrio. Asimismo, el empleado del club rojo y blanco logró quedarse con la mítica 10 del ex-Barcelona, que seguramente decida enmarcar para nunca más olvidar este único y especial momento.

¡Messi con la de River! En su día inolvidable ante Bolivia, Leo se reencontró con Diego Fabre: el utilero del club fue quien le entregó la camiseta del Millonario. pic.twitter.com/Aln1UXusJs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2021

“Yo estaba en Newell’s y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario. Uno de los chicos iba, me dijo de ir y dije que sí. Después me trajeron a Buenos Aires. Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me tenía que quedar, que tenía que llevar el pase”, había contado el actual jugador del conjunto parisino sobre su experiencia en aquella prueba.

Luego, en charla con Fox Sports, Messi agregó: “Se iban a hacer cargo del tratamiento. Newell’s nunca me bancó en ese sentido, nunca me lo pagó. Mi vieja renegaba y era complicado en esa época”, destacando lo cerca que estuvo de ponerse los colores de La Banda, y así derribó las versiones que daban cuenta de que en River había sido rechazado por Delem, coordinador del Fútbol Juvenil en aquellos tiempos de los de Núñez. Otro momento emocionante en la noche del 10.