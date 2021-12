Mercado de pases: si Boca y River se duermen, Facundo Faría se podría ir a Europa

El representante del futbolista sensación de la Liga Profesional, Facundo Faría, quien brilló en Colón de Santa Fe en la última temporada, dijo que recibió el llamado de un equipo “muy grande” de Europa. Martín Sendoa, en entrevista con medios de Buenos Aires apuró a los dos equipos más populares de la Argentina Boca y River, quienes están interesados en el jugador de 19 años.

El delantero Facundo Faría cuyo valor es de 10 millones de dólares es el motivo de la pulseada de Boca Juniors y River Plate, para incorporarlos en sus filas para la próxima temporada. Y en pleno Mercado de Pases, el representante del futbolista Martín Sendoa, afirmó en radio Rivadavia que en las últimas horas recibió un llamado desde España por el jugador.

“Hoy me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana, es ex jugador y jugó en el Atlético Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa, si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte”, dijo el representante.

En la Oral Deportiva aclaró que “el dueño del pase es de Colón, ellos van a tener la decisión de venta, yo no tengo nada que ver, quería aclarar eso porque la gente tira mucha mierda. “Facundo quiere jugar la Libertadores”, reconoció.

Y agregó: “Desde España me llamaron a mí, no a Colón. A mí me gustaría que vaya, pero pedí que lo dejen un año más en Argentina”.

Luego sostuvo que “Facu necesita jugar con un 9, a él le gusta arrancar desde atrás. Con un delantero como Luis Vázquez harían un quilombo bárbaro”, dando un guiño al elenco Xeneize.

En cuanto a River, Sendoa confesó que no hizo ningún ofrecimiento formal por el chico tomando en cuenta que el monto que pretende el Sabalero es demasiado onerosa como para entablar una negociación.