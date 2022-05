Menotti y una confesión muy emotiva sobre Diego Maradona: “Lo escucho siempre, hablo con él muchas veces”

Tras casi un año y medio de la muerte de Diego Maradona, las heridas se mantienen abiertas. Por esta razón, César Luis Menotti, Director de Selecciones de la AFA y quien hizo debutar a Pelusa en la Albiceleste (juntos ganaron el Mundial Sub 20 de 1979) se animó a expresar su dolor. En diálogo con TNT Sports y CNN Radio, el Flaco se lamentó por no haber podido ayudar al enganche, que falleció a los 60 años.

“A Diego, escuchar, lo escucho siempre, hablo con él muchas veces. Lo extraño de no tenerlo en una cancha, me despierta el sueño de la aparición de otros jugadores. Y por otro lado... A veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas. No me hago el tonto en la responsabilidad, fui el técnico que más trabajó con él, seis años trabajé con Diego. Y uno siente eso”, reveló, con pesar en su voz.

"A DIEGO LO ESCUCHO SIEMPRE" ❤️



César Luis Menotti pasó por #TNTSportsenCNNRadio donde recordó a Diego Maradona 🔟 pic.twitter.com/3bqMUMo08L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2022

“Pero ya cuando la cosa cambió, cambió. No lo vi como en 15 años. Y para mí anda por ahí. Yo tengo el corazón muy abierto y tengo un montón de jugadores que, sin ser Diego, los tengo muy metidos, han hecho mucho por el fútbol, en un fútbol terriblemente comercial, en situaciones dificilísimas, con luchas perversas, sucumbiendo a poderes económicos, el jugador de fútbol estuvo presente siempre”, concluyó su reflexión sobre el tema.