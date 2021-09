Mendoza tiene a su primera selección de culturismo

El culturismo al igual que fitness, más que un deporte es un estilo de vida para la mayoría de las personas que lo practican. Una forma de rendirle culto al cuerpo desde hace décadas, aunque la historia sostiene que son técnicas utilizadas desde hace siglos en las cuales se basa la fuerza y el cuerpo como instrumento en lo cotidiano.

En Mendoza desde hace muchos años que se ha practicado, principalmente el fisicoculturismo y, allá por la década de los ‘80 y 90′ tuvo cierto esplendor con representantes a nivel nacional y un crecimiento notable de los gimnasios de clubes, polideportivos y barrios. Y si bien la provincia siempre tuvo una Asociación, desde hace unos años a esta parte la entidad se ha reorganizado a partir de la conducción de un histórico culturista, Darío Domínguez, quien no sólo es el titular de la entidad mendocina sino el vicepresidente de la Federación Argentina, que tiene como presidente a Jorge Asp. “Estoy en la Federación desde hace unos 18 años y si bien es una vieja entidad, hemos podido regularla o reorganizarla desde hace unos dos o tres años”, comenta Domínguez.

Pero la gran novedad, es que Mendoza por primera vez tiene organizado un seleccionado local, el cual como tal, participará del Campeonato Argentino que se desarrollará en Buenos Aires desde el 4 al 6 de noviembre. Aunque previamente al certamen, la Asociación Mendocina ha organizado el Campeonato Vendimia, que se disputará el 31 de octubre en el Departamento de La Paz.

El Argentino será clasificatorio para el Torneo Sudamericano, que también se realizará en Buenos Aires, pero durante la primera semana de diciembre próximo. “Es la primera vez que hemos logrado armar la selección local, dado que antiguamente cada atleta iba a competir de manera individual, por su cuenta, pero hemos logrado hacer este seleccionado y será la primera vez que iremos a competir como un equipo a un certamen nacional”, dice Domínguez, quien estuvo acompañado por el abogado Fernando Vera Vázquez, también integrante de la comisión y asesor de la Asociación.

Son muchas las particularidades que tiene el deporte y las diversas especialidades que tiene actualmente en ambas divisiones, pero curiosamente lo que más llama la atención es la diversidad de los integrantes de esta selección mendocina que tiene a profesionales de la abogacía, licenciados en educación física, amas de casa, modelos, bomberos, penitenciarios y hasta un ex jugador de rugby. “Lo bueno de este deporte es que abriga a todo tipo de condición social. Tenemos en los grupos desde abogados hasta amas de casa u empleados de comercio, a quienes los une específicamente las pasión por este deporte, la salud y las ganas de seguir compitiendo”, desliza Domínguez, quien es insulino dependiente debido a su problema de diabetes.

Culturismo y Fitness. Parte del seleccionado mendocino que estará compuesto por 30 atletas. Foto / Ignacio Blanco.

“Tengo 50 años y empecé en el culturismo no por un tema de salud, pero después surgió el tema de la enfermedad y no bajé los brazos. La doctora que me atiende siempre me dice: ‘Darío a usted tengo que estarlo frenando y al resto de mis pacientes empujarlos’. Es que respecto a lo físico y mi relación con el gimnasio”, expresó el titular de entidad, quien además muestra una figura excepcional y admirable.

CATEGORÍAS Y ATLETAS

“Tenemos atletas para todas las categorías. Chicas en la categoría bikini, donde la mujer no tiene que tener una gran musculatura sino la natural bien tonificada”. Y agregó: “Después hay otra divisional que está con mucha tendencia, porque hace algunos días compitió la modelo Ingrid Grudke, y se llama Fit Model y que tiene dos rounds; el primero es en malla enteriza y el segundo en vestidos de noche. Después está body fitnes, un poquito de desarrollo más, es como que va por escala cada división . En los varones tenemos varias categorías nuevas, por ejemplo men’s physique junior o senior y así sucesivamente”, nos manifestó Domínguez.

Las categorías entre los atletas en estas disciplinas se dividen cada 5 kilos, por lo que se trata que sea una competencia armoniosa, con peso y altura también. Este año, el municipio de La Paz será escenario de la Copa Vendimia. “Tenemos el Vendimia, pero también estamos brindando seminarios. Queremos llegar con los torneos a toda la provincia”, agregó.

Otra de las novedades es que a fines de febrero de 2022, Mendoza será sede de la Copa Mercosur de lo que, el presidente de Asociación Mendocina, contó: “Los días 25 y 27 de febrero vamos a organizar la Copa Mercosur Internacional y es la primera vez que nuestra provincia organizará un torneo de esta naturaleza. Será en un hotel 5 estrellas, tras un esfuerzo muy grande que hicimos. La idea es que sea un torneo internacional, como los grandes que suelen realizarse en otros lugares del mundo. Tenemos todo armado”.

DE LAS LEYES A LAS PESAS

Fernando Vera Vázquez, abogado, contador y ex director del hospital Lagomaggiore, además de ser el asesor legal e integrante de la Asociación Mendocina, también es atleta senior. En cuanto a la formación del seleccionado local, para viajar al Argentino sostuvo: “Lo primero que hicimos fue promocionar, para motivar la participación de los atletas y llegado a un nivel de competencia se hizo el seleccionado mendocino, pero lo importante de esto es el estímulo y el reconocimiento que tiene los competidores, que ven en este deporte un estilo de vida, relacionado a lo saludable, con la competencia sana, el progreso y desarrollo del ser. Esa es una de las grandes finalidades y estamos orgullosos del trabajo que se ha realizado, porque es un trabajo en equipo y se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Y eso se ha dado en el reconocimiento a nuestra Asociación a nivel nacional porque Mendoza es una provincia ejemplar en la organización y conducción”.

PALABRA DE LOS PROTAGONISTAS

Edgardo Argüello, dejó de jugar al rugby y se dedicó de lleno al fisicoculturismo. Foto / Ignacio Blanco.

Edgardo Arguello: “Compito en la categoría master y mis expectativas son la de lograr el título de campeón argentino. Jugaba al rugby y cuando dejé la actividad me dediqué al fisicoculturismo, por invitación de un amigo y comencé de cero. En 2019 salí subcampeón argentino. Ahora voy por el título”.

Javier Garro: “soy senior más de 40 años y mi objetivo es llegar al título argentino ya que he competido muchas veces siempre haciendo podio, pero nunca he podido llegar a ese puesto tan deseado. Llevo más de 20 años en el culturismo y desde 2008 que compito”.

Verónica Segura: (Fit model): “Vamos a debutar en la categoría y voy con muchas expectativas, porque me gusta mucho el modelaje y caminar sobre un escenario. Compito desde el 2004, dejé durante muchos años la competencia y regresé en 2017, porque además fui mamá y todo eso llevo un todo un proceso. Ahora vamos por el Argentino y poder cerrar el año compitiendo”.

Martín Pinti Nesta: “Soy culturista en master, más de 40 y senior hasta 70 kilos. Vamos con muy buenas expectativas porque hace algunos años salí campeón argentino y sudamericano, y ahora tenemos dos torneos a fin de año por lo que estamos casi a punto de cara a las competencias que son dentro de cuatro semanas. Hace 20 años que compito y lo bueno es que la Selección de Mendoza tiene muy buen nivel competitivo y vamos a pelear podios, porque tenemos condiciones”.

Claudia Comeglio: “Voy a competir en body fitness, lo cual es un gran desafío para mí, porque exige mayor calidad en la musculación y mayor desarrollo de hombros, espalda y cintura pequeña. Soy mamá de 4 hijos, por lo tanto también es un desafío y quiero agradecer al apoyo del gimnasio de Cristian Etem, quien me deja entrenar gratis, como el apoyo de Alejandro Díaz, y por supuesto a mis cuatro hijos. Yo he tenido cáncer tres veces y desde que practico culturismo no he me vuelto a tener cáncer, porque eso es algo que aconsejo”.

MODALIDADES DE HOMBRES

Nombre Categoría

Daniel Llaneza men’s physique junior

Santiago Papagni men’s physique junior

Christopher Carreño men’s physique junior

Kevin Trigo men’s physique junior

Santiago Arano men’s physique senior

Sergio Gil men’s physique senior

Miguel Magallanes men’s physique senior

Franco Battiatoni men’s physique senior

Edgar Sosa men’s physique senior

Martin Davila men’s physique senior

Elías Figueroa fisiculturismo clásico

Mauro Argüello classic physique

Juan Giménez fisiculturismo junior

Héctor Gil fisicoculturismo senior

Martin Pinti fisicoculturismo senior

Ary Gómez fisicoculturismo senior

Franco Peluso fisicoculturismo senior

Jonathan Mercado fisicoculturismo senior

Javier Garro fisicoculturismo senior

Ramón Garro fisicoculturismo senior más de 40 años

Dario Ferreyra fisicoculturismo senior (más de 40 años)

Edgardo Argüello Fisicoculturismo senior (más de 40 años)

Carlos Díaz Fisicoculturismo senior (más de 40 años)

MODALIDADES DE DAMAS

Nombre Categoría

Araceli Alanes bikini senior

Noé Spano bikini master

Dayana González wellness senior

Romina Sánchez wellness master

Belén Granero wellness master

Paola Garofi wellnes master

Elizabeth Encina wellnes master

Claudia Comeglio body fitness

Alejandra Palomeque body fitness

Verónica Segura fit model