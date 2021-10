Mendoza logró dos podios en el Nacional y continúa siendo potencia

Mendoza continúa por la senda del éxito. Así como sucedió en otras disciplinas, en el hockey subacuático nuestra provincia estuvo representada por los tres equipos que existen en la actualidad, consiguiendo puestos importantes en el Campeonato Nacional de Santa Fe. Claro que, para los iniciadores de esta disciplina por estos lares, los resultados pueden ser más constantes en el tiempo, pero resumen ese pensamiento en la falta de infraestructura y de una política deportiva que les permita tener espacios físicos para la alta competencia.

“Fuimos campeones en elite con los varones y segundos entre las damas, dos puestos importantes que nos pusieron en lo más alto del deporte nacional, frente a provincias que cuentan con piletas profesionales para la práctica de este tipo de deportes”, comentó Alfredo Femenía, uno de los iniciadores de la actividad en Mendoza y entrenador de Anfibios, el primer equipo de nuestro medio que arrancó a competir a nivel país. “Fuimos los iniciadores de este deporte en Mendoza y con el tiempo fuimos creciendo tanto, que a partir de Anfibios, después surgieron dos nuevos grupos, por lo que en la actualidad tenemos solamente tres equipos en la provincia que practican en hockey bajo el agua. Seguramente podrían ser muchos más, pero la falta de piletas profesionales no nos permite el crecimiento que desearíamos”, agrega el dirigente.

En el campeonato nacional que se desarrolló en Santa Fe, Mendoza también estuvo representada por Equal y Stingray. Y precisamente ese último equipo se ubicó en la tercera posición de la competencia que reunió a los mejores equipos de la Argentina. “Nosotros empezamos el proceso en el mes de marzo y por suerte conseguimos un meritorio tercer puesto. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo en la preparación, y afortunadamente todo eso se vio reflejado en la campaña que hicimos en Santa Fe, contra equipos que llevan más años que nosotros practicando y jugando este tipo de torneos”, confió Franco Ortubia. A lo que agregó: “Solamente nos hicieron tres goles durante todo el campeonato y perdimos en semifinales con Anfibios. Para nosotros como equipo que lleva dos años en la actividad, es muy bueno lo conseguido, lo que nos fortalece a no bajar los brazos a pesar de que no tenemos tanto lugar para entrenar o competir en Mendoza”.

Los chicos de Stingray, otro de los equipos de Mendoza, hizo historia y logró un valioso tercer puesto en su segundo año de vida.

“En Mendoza lamentablemente no tenemos una pileta olímpica, pero no solamente el hockey subacuático sufre por eso. También lo padece el waterpolo, el nado sincronizado y muchas otras actividades que se hacen en estructuras reglamentarias y que le permiten al deportista poder realizar la preparación que necesita con vista a su futuro. Imaginate, muchos deportes que se juegan en piletas profundas entrenamos en aguas pandas, lo cual no deja de ser un poco peligrosas, porque no permite desarrollar las actividades como deberían ser”, dice Femenía. Y en el mismo sentido, Ortubia aportó lo su visión: “No tenemos mucha infraestructura (esa pileta de 25 de largo por 15 de ancho), con una profundidad pareja de entre 2 y 3 metros. En la provincia lastimosamente no podemos entrenar bajo lo reglamentario y eso muchas veces no nos lleva a tener mejores resultados, aunque a pesar de ello, los que estamos en esto, aportamos lo mejor de cada uno para que el nombre de la provincia siempre esté en el podio”. “Somos potencia jugando en piletas poco profundas y nuestros jugadores tienen que tener varios días de adaptación cuando son seleccionados para representar a la Argentina”, agrega Femenía.

Anfibios, en lo más alto del podio

Anfibios es un equipo de elite a nivel nacional, aunque en las semis “le hicimos un juego de igual a igual y perdimos 2-1″, contó Ortubia. En la definición, este club pionero de Mendoza, venció a Regatas de Santa Fe para quedarse con un más que merecido primero puesto. Por su lado, Stingray finalizó tercero en el podio. “Lo destacable es que, como un equipo nuevo, logramos un podio. Hasta ahora el equipo participado en 3 torneos este año: 2 elites y 1 juvenil, y por la pandemia nos resultó difícil poder entrenarnos y tampoco no hubo competencias”. Más allá de eso “venimos entrenando y progresando como club y esto se vio reflejado primero en el torneo juvenil, donde sacamos un segundo puesto. Y ahora en el torneo elite, realizado en Santa Fe, fuimos terceros. De hecho, aún habiendo salido en ese puesto, conseguimos el reconocimiento a la valla menos vencida (tres goles recibidos en el torneo)”.

“Nos gustaría seguir desarrollando la actividad, que la conozca mucha más gente, que se acerquen a practicarlo y que en algún momento Mendoza pueda tener una pileta olímpica profesional. Eso resultaría de gran utilidad para muchos deportistas”, añadió Femenía, quien avisó que los interesados en practicas el hockey subacuático se pueden comunicar a través de: www.facebook.com/AnfibiosMendoza/

Dos décadas de antigüedad

El hockey subacuático en Mendoza surgió a partir de la iniciativa un grupo de amigos que deseaban conformar una liga provincial, pero cuyo deseo se les está haciendo imposible en el tiempo. “Hubo un proyecto para la construcción de una pileta olímpica, en el predio del Malvinas Argentinas, pero no sabemos qué pasó con eso. Nunca se hizo”, cuenta precisamente Femenía, pionero del hockey subacuático en la provincia. A partir de ese nacimiento como actividad, y si bien este deporte no tiene la competencia interna que se pretende, la disciplina fue creciendo a pasos agigantados y lo viene demostrando a nivel nacional, donde nuestros equipos casi siempre logran podios. “Anfibios cumplirá próximamente 20 años, pero desde aquel entonces a esta parte, en la provincia cada vez hay menos piletas, en lugar de tener más, hay menos”, dice Alfredo, quien recuerda que “la provincia es el principal semillero de los seleccionados nacionales, y eso que no tenemos un lugar fijo para entrenar y tampoco las condiciones necesarias para hacerlo. En la última convocatoria, pasamos el sesenta por ciento de convocados a la Selección, y eso habla de que algo estamos haciendo bien”. Cabe recordar, que para el último Mundial de Gran Bretaña, la selección argentina estuvo representada por varios mendocinos, quienes empezaron a ganar experiencia internacional y los cuales pretenden continuar en procesos selectivos para buscar nuevos objetivos. “Todo lo que hacemos es a pulmón. Pocas veces se nos dio algún dinero para poder representar a la provincia. Deberíamos tener mucho más apoyo”, se quejó Ortubia.

RAMA MASCULINA

Puesto Equipo Provincia

1° Anfibios Mendoza

2° Ragatas Santa Fe

3° Stingray Mendoza

4° Hellfish A Buenos Aires

5° Anfibios Juv. Mendoza

6° Hellfish B Buenos Aires

7° Equal Mendoza

8° Anfibios Beta Mendoza

9° Los Patos San Luis

RAMA FEMENINA

Puesto Equipo Provincia

1_° Anfibios Mendoza

2° Ragatas Santa Fe

3° Stingray Mendoza

4° Hellfish A Buenos Aires

5° Anfibios Juv. Mendoza

6° Hellfish B Buenos Aires

7° Equal Mendoza

8° Anfibios Beta Mendoza

9° Los Patos San Luis