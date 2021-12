Mendocinos campeones mundiales: Agustín Cabañas y Martín Fernández en la historia del hockey sobre césped

Los mendocinos Agustín Cabañas y Martín Fernández, integrantes de la Selección Argentina de hockey sobre césped sub 21, lograron el título de Campeones del Mundo, tras 16 años de sequía.

Los Leoncitos derrotaron en la final a Alemania por 4 a 2, en La India y se alzaron con el merecido trofeo. El último título fue en Rotterdam en el 2005, por cuya selección que integró otro mendocino, Martín Dell’Agnola. Hoy fueron dos aportes del hockey provincial, y de Leonardo Murialdo.

Leoncitos campeones del Mundo.

El seleccionado nacional arriba en las próximas horas a nuestro país luego de varias escalas pero con la copa en mano.

Tras este histórico logro, Los Andes dialogó con los dos protagonistas que este miércoles arribarán como héroes del hockey local y con muchas ganas de seguir trabajando de cara a próximas convocatorias.

Agustín Cabañas confió que aún no caen en la realidad que hoy les toca vivir. “Cuesta caer en lo que logramos después de tanto tiempo. Estoy muy, muy contento. Y si bien, lo imaginábamos, nos entrenamos para esto y cada tanto nos decíamos ‘¿y si se da?´... como deseo, y se nos dio. Es increíble”.

Mientras que el delantero confesó: “La verdad, es una locura pensar que estamos en la historia del hockey argentino. Es la segunda vez que Argentina sale campeón del mundo y saber que somos partes de esto, nos llena de ilusión para seguir creciendo en un futuro. Desde que empezamos en el 2016 a entrenar para los Juegos Olímpicos de la juventud sabíamos la calidad de jugadores que teníamos y de personas que somos. Formamos una familia y unos lazos muy fuertes, que es lo que resalta de nuestro equipo. Este campeonato solo fue la prueba de que nos convertimos en un equipo de verdad y de que tiene mucho por delante”.

El sueño comenzó a cumplirse tras dos partidos bisagras: “Contra Alemania en la zona que perdimos, pero que luego nos ayudó para leerlos en la final. Y el otro fue contra Holanda -una potencia- en cuartos de final”, dijo el arquero.

En tanto que Fernández agregó: “Igual, tuvimos que ir creciendo partido a partido porque no tuvimos competencia como los equipos europeos que tienen roce internacional hace más tiempo que nosotros”.

Leoncitos mendocinos campeones mundiales en Junior.

Esta copa a la que no se puede dejar de admirar con ojos soñadores, tiene destinatarios en los agradecimientos de los chicos. “Familias y amigos del club y de la vida, que son los que nos impulsan a seguir con los sueños y meterle firme a lo que nos gusta hacer, hockey”, sostuvo Agustín.

“De mi parte, a la persona que más agradezco es a mi mamá que desde tengo 14 años le decía que quería jugar en la Selección. Ella siempre me apoyo en todo cuando nadie más lo hacía. También a mi familia, a mis compañeros del club que siempre me bancaron en momentos muy difíciles, siempre me abrieron los brazos y me contuvieron cuando más lo necesitaba. En definitiva, gradezco a todos los que siempre creyeron en mi”.

Haber logrado este título para la Argentina aún “lo sigo digiriendo. Cada vez que me acuerdo de lo que conseguimos, se me cae un lagrimón, de tanta felicidad que siento”, cerró el guardametas canario.

Mientras que su compañero de campo dijo: “Me pasa por la mente todo el recorrido que tuve que hacer para llegar, quizás no me tocó jugar pero el recorrido que hice para estar con mis amigos ahí defendiendo la camiseta más linda del mundo, me gratifica el alma. Hace 5 años estamos entrenando todos juntos y hemos dejado muchas cosas de lado para poder representar a la Argentina. Valió la pena tanto esfuerzo. Ahora solo queda disfrutar este momento que es el fruto de tanta entrega”.

Argentina se consagró en el Mundial de la India, ubicándose en el primer lugar; seguido por Australia (2°), España (3°), India (4°), Holanda (5°), Alemania (6°), Pakistán (7°), Corea del Sur (8°), Inglaterra (9°), Malasia (10°), Bélgica (11°), Egipto (12°), Sudáfrica (13°), Polonia (14°), Chile (15°) y México (16°).

Historial de Argentina en Mundiales Juniors

Versalles 1979 - 6° puesto

Kuala Lumpur 1982 - No participó

Vancouver 1985 - 7° puesto

Malasia 1989 - 5° puesto

Barcelona 1993 - 5° puesto

Milton Keynes 1997 - 6° puesto

Hobart 2001 - 2° puesto

Rotterdam 2005 - 1° puesto

Johor Bahru 2009 - 6° puesto

Nueva Delhi 2013 - 11° puesto